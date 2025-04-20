Трамп и Ротшильд не могут поделить Украину. Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Много было сказано о глубоком британском участии в украинском конфликте. Ряд недавних публикаций в западных СМИ проливают свет на масштабы и изощренность участия в военном планировании и даже нанесении конкретных ударов по России. Но какова мотивация Лондона пойти по пути почти прямой конфронтации с Москвой на уровне, не виданном со времен окончания Большой игры в начале XX века?

Джон Локленд, британский философ, историк, научный директор Института демократии и сотрудничества в Париже:

Совершенно верно. Британия действительно играет особую роль во всей этой катастрофе. Это восходит к моменту вскоре после переворота на Майдане. Мы видели в отчетах The New York Times, которые подробно описывали американское участие в войне в Украине и очень глубокую вовлеченность американских и других должностных лиц НАТО в войну в Украине. Мы видели ссылки на Британию и ссылки на роль Британии. И есть документальные доказательства, которые теперь доступны в открытом доступе. И были сообщения в СМИ, показывающие, что действительно Британия взяла на себя инициативу. Скажем, еще в 2016 году, может быть, даже раньше, в начале прокси-войны или, по крайней мере, в усугублении прокси-войны, которая велась в Украине против России. Какова мотивация? Мотивация заключается в том, чтобы увеличить значение Британии, увеличить роль Британии, увеличить влияние Британии или предполагаемое влияние на американцев. Великобритания, как мы все знаем, вышла из Европейского союза в 2016 году. И это было воспринято британским истеблишментом, не британским народом, а британским истеблишментом как ошибка, как катастрофа. И с тех пор тот же самый истеблишмент пытается усилить влияние Великобритании, в частности подчеркивая ее военную и разведывательную роль. Это способ повысить авторитет Великобритании в Европе и, конечно, в мире по отношению к другим европейским государствам. Так что вот как я это вижу.

Надежда Сасс:

Но согласны ли вы с тем, что Великобритания, несмотря на глубокую зависимость от Вашингтона, остается главным препятствием в мирных усилиях администрации Трампа?