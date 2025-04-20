Какова мотивация Лондона пойти по пути прямой конфронтации с Москвой – ответил британский философ
Трамп и Ротшильд не могут поделить Украину. Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Много было сказано о глубоком британском участии в украинском конфликте. Ряд недавних публикаций в западных СМИ проливают свет на масштабы и изощренность участия в военном планировании и даже нанесении конкретных ударов по России. Но какова мотивация Лондона пойти по пути почти прямой конфронтации с Москвой на уровне, не виданном со времен окончания Большой игры в начале XX века?
Джон Локленд, британский философ, историк, научный директор Института демократии и сотрудничества в Париже:
Совершенно верно. Британия действительно играет особую роль во всей этой катастрофе. Это восходит к моменту вскоре после переворота на Майдане. Мы видели в отчетах The New York Times, которые подробно описывали американское участие в войне в Украине и очень глубокую вовлеченность американских и других должностных лиц НАТО в войну в Украине. Мы видели ссылки на Британию и ссылки на роль Британии. И есть документальные доказательства, которые теперь доступны в открытом доступе. И были сообщения в СМИ, показывающие, что действительно Британия взяла на себя инициативу.
Скажем, еще в 2016 году, может быть, даже раньше, в начале прокси-войны или, по крайней мере, в усугублении прокси-войны, которая велась в Украине против России. Какова мотивация? Мотивация заключается в том, чтобы увеличить значение Британии, увеличить роль Британии, увеличить влияние Британии или предполагаемое влияние на американцев. Великобритания, как мы все знаем, вышла из Европейского союза в 2016 году. И это было воспринято британским истеблишментом, не британским народом, а британским истеблишментом как ошибка, как катастрофа. И с тех пор тот же самый истеблишмент пытается усилить влияние Великобритании, в частности подчеркивая ее военную и разведывательную роль. Это способ повысить авторитет Великобритании в Европе и, конечно, в мире по отношению к другим европейским государствам. Так что вот как я это вижу.
Надежда Сасс:
Но согласны ли вы с тем, что Великобритания, несмотря на глубокую зависимость от Вашингтона, остается главным препятствием в мирных усилиях администрации Трампа?
Джон Локленд:
Нет, я думаю, что наибольший спойлер – это Европейский союз и Великобритания вместе. Конечно, Великобритания играет эту роль. Так же, как все знают, что Борис Джонсон играл эту роль еще в апреле 2022 года. Но теперь европейцы всячески поддерживают эту британскую политику, поэтому мы не можем сводить ее только к Великобритании. В некотором смысле, я думаю, что приоритет Британии с января, с тех пор как Трамп вступил в должность, заключается в том, чтобы сохранить трансатлантический альянс нетронутым. Другими словами, попытаться направить Европу обратно к какому-то соглашению с Трампом. Но я бы подчеркнул, что не только Британия пытается помешать миру. Это в большей степени Европейский союз, ведя опосредованную войну против России. Он рассчитывает получить свою собственную власть, централизованную власть Европейского союза. Так что Британия, да, играет очень важную роль, но, к сожалению, остальная часть Европейского союза также играет очень-очень негативную роль в этом.