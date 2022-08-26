В Гродно детям беженцев из Украины помогли собраться в школу

Новости Беларуси. Для белорусов нет чужих детей, даже если они родом из другой страны. Так, в Гродно малышам беженцев из Украины помогли собраться в школу и детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый учебный год эти ученики начнут вдали от родины – в Беларуси. Им предстоит не только адаптация к новому коллективу, но и учиться по другим программам. Пока родители обживаются на новом месте, заботу о подготовке детей к школе взяли на себя депутаты и Красный Крест. 11 детей из шести украинских семей получили рюкзаки, полностью укомплектованные канцелярскими принадлежностями. Теплый праздник прошел на базе одного из гродненских предприятий, где трудоустроены родители ребят. Кстати, от завода они получили жилье и полный соцпакет.

Анастасия Туровская, беженка из Украины:

Нам помогает Красный Крест очень сильно: и продуктовые наборы, и гигиенические наборы каждый месяц. Мы тут всего лишь месяц, получается. И в садик собрали.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Детям это тоже нелегко. И поэтому хотелось бы перед началом учебного года создать им настроение, дать им возможность почувствовать себя дома, дать возможность почувствовать себя защищенными, защищенными государством, защищенными людьми, которые находятся рядом с ними.