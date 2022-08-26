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Кубраков на присяге новобранцев: мы делаем всё, чтобы курсантам было интересно, особенно на первом курсе

26 августа 2022 11:31
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Новости Беларуси. На верность стране и ее народу. 26 августа в Минске первокурсники Академии МВД принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кубраков на присяге новобранцев: мы делаем всё, чтобы курсантам было интересно, особенно на первом курсе-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Мы делаем все для того, чтобы курсантам было интересно, особенно на первом курсе. Они будут заниматься спортом, наукой по направлениям служебной деятельности. Есть возможность развиваться. Конечно, появились в этом году новые специализации. Все вы прекрасно знаете, что преступность не стоит на месте, а милиция старается всегда быть на шаг впереди, поэтому особое внимание уделено нами обучению курсантов кибербезопасности, развитию высоких технологий.  

«Я веду очень активную жизнь». В Минске первокурсники Академии МВД принесли присягу (тут подробности).  

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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