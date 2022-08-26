Кубраков на присяге новобранцев: мы делаем всё, чтобы курсантам было интересно, особенно на первом курсе

Новости Беларуси. На верность стране и ее народу. 26 августа в Минске первокурсники Академии МВД принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы делаем все для того, чтобы курсантам было интересно, особенно на первом курсе. Они будут заниматься спортом, наукой по направлениям служебной деятельности. Есть возможность развиваться. Конечно, появились в этом году новые специализации. Все вы прекрасно знаете, что преступность не стоит на месте, а милиция старается всегда быть на шаг впереди, поэтому особое внимание уделено нами обучению курсантов кибербезопасности, развитию высоких технологий.