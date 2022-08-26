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Какие ловушки подстерегают в цифровую эпоху и как заманить аферистов в мышеловку? Анонс «Решение есть!»

26 августа 2022 11:31
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Проект «Решение есть!» на СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

В сетях обмана, или аферы новой эры.

Какие ловушки подстерегают в цифровую эпоху и как заманить аферистов в мышеловку? Анонс «Решение есть!»-1

Я скинул объявление с площадок. Я сделал предоплату 200 рублей.

Какие ловушки подстерегают в цифровую эпоху и как заманить аферистов в мышеловку? Анонс «Решение есть!»-4

Повезло, что сумма на карте была небольшая, около 300 рублей. Но, конечно, случаи крайне неприятные.

Заработок на доверчивости или безалаберности белорусов?

Какие ловушки подстерегают в цифровую эпоху и как заманить аферистов в мышеловку? Анонс «Решение есть!»-7

Ни одна красивая история, ни одно шикарное предложение по совершению сделки не может происходить дистанционно, да еще путем перечисления денежных средств.

Фишинг, вишинг и псевдовыплаты. Какие новые ловушки подстерегают нас в цифровую эпоху?

Какие ловушки подстерегают в цифровую эпоху и как заманить аферистов в мышеловку? Анонс «Решение есть!»-10

Не поддавайтесь психологическим уловкам о большом ажиотаже на квартиру и необходимости внесения предоплаты.

Какие ловушки подстерегают в цифровую эпоху и как заманить аферистов в мышеловку? Анонс «Решение есть!»-13

Против взлома есть приемы. Охота на аферистов или как заманить их в мышеловку.

«Решение есть!» смотрите в 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Мошенничество # общество # Фотофакт

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