Какие ловушки подстерегают в цифровую эпоху и как заманить аферистов в мышеловку? Анонс «Решение есть!»
Проект «Решение есть!» на СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
В сетях обмана, или аферы новой эры.
Я скинул объявление с площадок. Я сделал предоплату 200 рублей.
Повезло, что сумма на карте была небольшая, около 300 рублей. Но, конечно, случаи крайне неприятные.
Заработок на доверчивости или безалаберности белорусов?
Ни одна красивая история, ни одно шикарное предложение по совершению сделки не может происходить дистанционно, да еще путем перечисления денежных средств.
Фишинг, вишинг и псевдовыплаты. Какие новые ловушки подстерегают нас в цифровую эпоху?
Не поддавайтесь психологическим уловкам о большом ажиотаже на квартиру и необходимости внесения предоплаты.
Против взлома есть приемы. Охота на аферистов или как заманить их в мышеловку.
«Решение есть!» смотрите в 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.