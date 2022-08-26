Какие ловушки подстерегают в цифровую эпоху и как заманить аферистов в мышеловку? Анонс «Решение есть!»

В сетях обмана, или аферы новой эры.

Проект « Решение есть! » на СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Я скинул объявление с площадок. Я сделал предоплату 200 рублей.

Заработок на доверчивости или безалаберности белорусов?

Повезло, что сумма на карте была небольшая, около 300 рублей. Но, конечно, случаи крайне неприятные.

Ни одна красивая история, ни одно шикарное предложение по совершению сделки не может происходить дистанционно, да еще путем перечисления денежных средств.

Фишинг, вишинг и псевдовыплаты. Какие новые ловушки подстерегают нас в цифровую эпоху?