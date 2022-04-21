Надежда Лазаревич о беженцах из Украины: «Мы их и трудоустраиваем, и предоставляем жильё в наших общежитиях»

Очередной гуманитарный груз для беженцев из Украины отправил Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз представительницы промышленных предприятий формировали наборы вещей первой необходимости.
«Закупили товары первой необходимости». Белорусский союз женщин направил гуманитарный груз для беженцев из Украины. Читать здесь.
Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации Министерства промышленности Белорусского союза женщин:
В 2021 году мы получили первые места, были выделены ресурсы в виде премиальных фондов и, конечно же, наши женщины-сотрудницы сразу же сказали, что мы эти ресурсы направим на поддержку людей, которые прибыли с территории Украины. И вообще, система Министерства промышленности сразу заявила заинтересованность в трудоустройстве всех желающих на наше предприятие системы Министерства промышленности. Мы их и трудоустраиваем, и предоставляем жилье в наших общежитиях.