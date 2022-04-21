Надежда Лазаревич о беженцах из Украины: «Мы их и трудоустраиваем, и предоставляем жильё в наших общежитиях»

Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации Министерства промышленности Белорусского союза женщин:

В 2021 году мы получили первые места, были выделены ресурсы в виде премиальных фондов и, конечно же, наши женщины-сотрудницы сразу же сказали, что мы эти ресурсы направим на поддержку людей, которые прибыли с территории Украины. И вообще, система Министерства промышленности сразу заявила заинтересованность в трудоустройстве всех желающих на наше предприятие системы Министерства промышленности. Мы их и трудоустраиваем, и предоставляем жилье в наших общежитиях.