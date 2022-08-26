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«Я веду очень активную жизнь». В Минске первокурсники Академии МВД принесли присягу

26 августа 2022 11:29
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Новости Беларуси. На верность стране и ее народу. 26 августа в Минске первокурсники Академии МВД принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я веду очень активную жизнь». В Минске первокурсники Академии МВД принесли присягу-1

Торжественный ритуал прошел на площади Государственного флага. Под развевающимся на ветру огромным полотнищем главные слова для военнослужащих произнесли 440 новобранцев. Попасть в их число было непросто: в 2022 году конкурс в Академию МВД самый высокий за последние пять лет.  

«Я веду очень активную жизнь». В Минске первокурсники Академии МВД принесли присягу-4

К слову, особенность вступительной кампании-2022 – конкурс по всем специальностям был общий. Ожидает будущих милиционеров и новшество в наступающем учебном году: теперь противодействие киберпреступлениям будут изучать все курсанты, вне зависимости от специализации.  

«Я веду очень активную жизнь». В Минске первокурсники Академии МВД принесли присягу-7

Антон Косяк, курсант Академии МВД Беларуси:  
Очень престижна Академия МВД. Также отец работает около 20 лет там, это главный пример для меня, почему я пошел туда. И очень интересна служба. Я веду очень активную жизнь. Мне кажется, вот эта работа и профессия с этим как-то соотносятся. Соотношение имеют активность и работа.  

«Я веду очень активную жизнь». В Минске первокурсники Академии МВД принесли присягу-10

Традиционно учебный год у первокурсников Академии МВД начался раньше, чем у большинства белорусских студентов. Новобранцы уже прошли курс молодого бойца. Отток курсантов в первый месяц учебы был минимальным.  

Кубраков на присяге новобранцев: мы делаем всё, чтобы курсантам было интересно, особенно на первом курсе (здесь подробнее).  

# Милиция Беларуси # общество # Антон Косяк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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