«В единстве наша мощь». Алексей Талай привёз на Донбасс гуманитарный груз и советский флаг

С гуманитарной миссией в эти дни на Донбассе находится общественный деятель, паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию – Алексей Талай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С гуманитарной миссией в эти дни на Донбассе находится общественный деятель, паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию – Алексей Талай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он передал собранный его благотворительным фондом и общественной организацией «Белая Русь» многотонный груз. Это средства гигиены, продукты питания, детская и взрослая одежда, лекарства. Программа пребывания обширна. Алексей Талай уже встретился с сиротами из Мариуполя, с детьми с ограниченными возможностями, посетил кадетский корпус, побывал на открытии детского садика в Волновахе.
Алексей Талай, общественный деятель, паралимпиец – рекордсмен по плаванию:
Мы привезли детишкам подарки, которые собираются уже несколько месяцев по всей Беларуси. Мы передали им от наших белорусов эту помощь. И мы будем продолжать эту работу вместе с «Белой Русью». Уже собраны десятки тонн грузов гуманитарных. Одно из мест, которые мы посетили, – это Волноваха. Совсем недавно там были боевые действия, и потихонечку приходит мирная жизнь, наводится порядок. Открывали вместе садик, который восстановили и в который уже пошли дети. Туда мы передали канцелярию и другие пластилины, карандаши – все от наших людей. Мы общались с ними, видели счастливые глаза детей, которые наконец-таки получили тот момент детства, который зафиксируется на всю жизнь.
Примечательно, что в преддверии Дня Победы Алексей Талай привез из Беларуси в Донбасс флаг СССР – символ Великой Победы над фашизмом и предвестника скорейшего установления на этой земле мира.
Алексей Талай:
Мы привезли тот самый советский флаг, под которым была разгромлена фашистская армада тех изуверов, которые шли сюда уничтожать наш народ, учить нас жить. Мы привезли сюда, сфотографировались. Передадим его нашим людям, которые живут здесь, из Минска, из Беларуси. Ко Дню Победы. Это символ, очень важный символ того, что вместе – мы сила. В единстве наша мощь. И только так мы сможем уцелеть, выжить в этом мире.