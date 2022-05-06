«В единстве наша мощь». Алексей Талай привёз на Донбасс гуманитарный груз и советский флаг

С гуманитарной миссией в эти дни на Донбассе находится общественный деятель, паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию – Алексей Талай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он передал собранный его благотворительным фондом и общественной организацией «Белая Русь» многотонный груз. Это средства гигиены, продукты питания, детская и взрослая одежда, лекарства. Программа пребывания обширна. Алексей Талай уже встретился с сиротами из Мариуполя, с детьми с ограниченными возможностями, посетил кадетский корпус, побывал на открытии детского садика в Волновахе.

Алексей Талай, общественный деятель, паралимпиец – рекордсмен по плаванию:

Мы привезли детишкам подарки, которые собираются уже несколько месяцев по всей Беларуси. Мы передали им от наших белорусов эту помощь. И мы будем продолжать эту работу вместе с «Белой Русью». Уже собраны десятки тонн грузов гуманитарных. Одно из мест, которые мы посетили, – это Волноваха. Совсем недавно там были боевые действия, и потихонечку приходит мирная жизнь, наводится порядок. Открывали вместе садик, который восстановили и в который уже пошли дети. Туда мы передали канцелярию и другие пластилины, карандаши – все от наших людей. Мы общались с ними, видели счастливые глаза детей, которые наконец-таки получили тот момент детства, который зафиксируется на всю жизнь.

Примечательно, что в преддверии Дня Победы Алексей Талай привез из Беларуси в Донбасс флаг СССР – символ Великой Победы над фашизмом и предвестника скорейшего установления на этой земле мира.