О работе режиссёра театра и секретах закулисья – в лагере «Энергетик» прошёл проект «Шаг к успеху»

О профессии режиссера театра и секретах закулисья 8 июля говорили в оздоровительном лагере «Энергетик». К ребятам заглянул республиканский проект «Шаг к успеху». В гости приехали люди творческих профессий – режиссер и театральный критик Центра белорусской драматургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как организован летний отдых, расскажет Арина Верховская.

Как ставят спектакли и подбирают костюмы для актеров и где обучают режиссуре? Вопросов много и на каждый есть ответ. О секретах закулисья говорили в оздоровительном лагере «Энергетик». К ребятам заглянул республиканский проект «Шаг к успеху». В роли спикеров – режиссер и театральный критик Центра белорусской драматургии. Истории из жизни и увлекательные подробности о работе в театре не оставили ребят равнодушными.

Вера Гнедчик:

Эта встреча для меня была очень полезной и интересной. Я узнала больше о режиссерах, что они делают, в принципе, чем они занимаются. Мне захотелось больше и чаще ходить в театры, ходить на спектакли.

Порядка сотни мальчишек и девчонок стали участниками открытого диалога. Разговор получился интересным и насыщенным. На смене много творческих ребят, поэтому и вопросы гостям задавали нестандартные.