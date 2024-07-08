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О работе режиссёра театра и секретах закулисья – в лагере «Энергетик» прошёл проект «Шаг к успеху»

08 июля 2024 17:03
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О профессии режиссера театра и секретах закулисья 8 июля говорили в оздоровительном лагере «Энергетик». К ребятам заглянул республиканский проект «Шаг к успеху». В гости приехали люди творческих профессий – режиссер и театральный критик Центра белорусской драматургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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О работе режиссёра театра и секретах закулисья – в лагере «Энергетик» прошёл проект «Шаг к успеху»-1

Как ставят спектакли и подбирают костюмы для актеров и где обучают режиссуре? Вопросов много и на каждый есть ответ. О секретах закулисья говорили в оздоровительном лагере «Энергетик». К ребятам заглянул республиканский проект «Шаг к успеху». В роли спикеров – режиссер и театральный критик Центра белорусской драматургии. Истории из жизни и увлекательные подробности о работе в театре не оставили ребят равнодушными.

О работе режиссёра театра и секретах закулисья – в лагере «Энергетик» прошёл проект «Шаг к успеху»-4

Вера Гнедчик:
Эта встреча для меня была очень полезной и интересной. Я узнала больше о режиссерах, что они делают, в принципе, чем они занимаются. Мне захотелось больше и чаще ходить в театры, ходить на спектакли.

О работе режиссёра театра и секретах закулисья – в лагере «Энергетик» прошёл проект «Шаг к успеху»-7

Порядка сотни мальчишек и девчонок стали участниками открытого диалога. Разговор получился интересным и насыщенным. На смене много творческих ребят, поэтому и вопросы гостям задавали нестандартные.

О работе режиссёра театра и секретах закулисья – в лагере «Энергетик» прошёл проект «Шаг к успеху»-10

Алена Змитер, режиссер Центра белорусской драматургии:
Они интересовались самим процессом создания спектакля: как вы подбираете костюмы, как вы выбираете, о чем говорить, какой у вас был самый лучший спектакль, самый плохой, как вы это переживали. Ведь это не просто какие-то рядовые вопросы, это какие-то очень проникновенные. Видно, что им интересен театр изнутри.

Подробности в сюжете.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Арина Верховская

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