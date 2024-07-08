О работе режиссёра театра и секретах закулисья – в лагере «Энергетик» прошёл проект «Шаг к успеху»
О профессии режиссера театра и секретах закулисья 8 июля говорили в оздоровительном лагере «Энергетик». К ребятам заглянул республиканский проект «Шаг к успеху». В гости приехали люди творческих профессий – режиссер и театральный критик Центра белорусской драматургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Как ставят спектакли и подбирают костюмы для актеров и где обучают режиссуре? Вопросов много и на каждый есть ответ. О секретах закулисья говорили в оздоровительном лагере «Энергетик». К ребятам заглянул республиканский проект «Шаг к успеху». В роли спикеров – режиссер и театральный критик Центра белорусской драматургии. Истории из жизни и увлекательные подробности о работе в театре не оставили ребят равнодушными.
Вера Гнедчик:
Эта встреча для меня была очень полезной и интересной. Я узнала больше о режиссерах, что они делают, в принципе, чем они занимаются. Мне захотелось больше и чаще ходить в театры, ходить на спектакли.
Порядка сотни мальчишек и девчонок стали участниками открытого диалога. Разговор получился интересным и насыщенным. На смене много творческих ребят, поэтому и вопросы гостям задавали нестандартные.
Алена Змитер, режиссер Центра белорусской драматургии:
Они интересовались самим процессом создания спектакля: как вы подбираете костюмы, как вы выбираете, о чем говорить, какой у вас был самый лучший спектакль, самый плохой, как вы это переживали. Ведь это не просто какие-то рядовые вопросы, это какие-то очень проникновенные. Видно, что им интересен театр изнутри.
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