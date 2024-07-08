Дзермант: в Беларуси открытая власть, она всегда на виду и говорит с народом прямо

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Летний месяц июль в Беларуси уже традиционно становится временем важных культурных событий: республиканского праздника «Купалье» в Александрии и «Славянского базара» в Витебске. Конечно, не случайно, что именно на эти события в плане культуры делает акцент белорусское государство. В первом случае, Купалье – древний славянский народный праздник, с которым связано много легенд и преданий. Это светлый солнечный праздник, символизирующий максимальную точку светового присутствия в мире, то, что символизирует жизнь и развитие. Не зря Президент с уважением к древним традициям рассказывает о нем. Лукашенко: мы должны сберечь наше национальное достояние, только так сможем остаться народом. Подробнее.

Алексей Дзермант:

Неслучайно и место, выбранное для этого праздника – деревня Александрия на Могилевщине, связанная с судьбой Александра Лукашенко. Там он жил и учился. Расположена она на берегу священного Днепра-Славутича – реки, которая связывает три славянских народа от загадочного Оковского леса до солнечной Тавриды. Это тоже важный символ – белорусы показывают этим, что в культуре, в традициях стремятся к единству восточных славян, не забывая при этом свои собственные культурные, исторические корни и истоки. А здесь важен именно баланс – быть вместе, в одной семье, но не отрекаться об своего дома, своей культуры и языка. И мы в Беларуси этот баланс нашли. Хотя периодически разные радикалы с подачи внешних сил хотят его разрушить, чтобы скатиться в ту или иную сторону. Но этого нельзя допускать. Межнациональный мир и согласие, языковое и межконфессиональное равноправие – очень хрупкие субстанции, их очень легко разрушить, породить внутренние конфликты и потом лишиться государственности. Главное, чему нас учит наша история, наш опыт – нельзя самоутверждаться за счет других, нельзя пренебрежительно относиться ни к каким языкам, верованиям и культурам, нужно уметь вплетать их в свой сложный орнамент национальной традиции и государственности.

Алексей Дзермант:

Именно поэтому еще одно большое событие культурной жизни в Беларуси – витебский «Славянский базар» – уже давно переросло только этнокультурную привязку – там выступают и побеждают на песенном конкурсе не только представители славянских стран. Да, славянские народы, языки всегда там были широко представлены, но фестиваль в Витебске открыл свои двери и для артистов из совершенно разных этнокультурных миров. Не будем забывать, что и само слово «базар» персидского, восточного происхождения, что подчеркивает открытость славянских языков большому евразийскому пространству. Вот эта диалектика – между своим локальным, исконным, связанным с малой родиной и непосредственными предками и большим, универсальным пространством – это то, что умеют позитивно сочетать совсем немногие страны и народы. Очень часто мы можем видеть, как неумелые политики не справляются с управлением этими сложными процессами и скатываются кто в агрессивный национализм, кто в самоубийственный изоляционизм.