Дзермант: в Беларуси открытая власть, она всегда на виду и говорит с народом прямо

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Летний месяц июль в Беларуси уже традиционно становится временем важных культурных событий: республиканского праздника «Купалье» в Александрии и «Славянского базара» в Витебске. Конечно, не случайно, что именно на эти события в плане культуры делает акцент белорусское государство. В первом случае, Купалье – древний славянский народный праздник, с которым связано много легенд и преданий. Это светлый солнечный праздник, символизирующий максимальную точку светового присутствия в мире, то, что символизирует жизнь и развитие. Не зря Президент с уважением к древним традициям рассказывает о нем.
Лукашенко: мы должны сберечь наше национальное достояние, только так сможем остаться народом. Подробнее.
Алексей Дзермант:
Неслучайно и место, выбранное для этого праздника – деревня Александрия на Могилевщине, связанная с судьбой Александра Лукашенко. Там он жил и учился. Расположена она на берегу священного Днепра-Славутича – реки, которая связывает три славянских народа от загадочного Оковского леса до солнечной Тавриды. Это тоже важный символ – белорусы показывают этим, что в культуре, в традициях стремятся к единству восточных славян, не забывая при этом свои собственные культурные, исторические корни и истоки. А здесь важен именно баланс – быть вместе, в одной семье, но не отрекаться об своего дома, своей культуры и языка.
И мы в Беларуси этот баланс нашли. Хотя периодически разные радикалы с подачи внешних сил хотят его разрушить, чтобы скатиться в ту или иную сторону. Но этого нельзя допускать. Межнациональный мир и согласие, языковое и межконфессиональное равноправие – очень хрупкие субстанции, их очень легко разрушить, породить внутренние конфликты и потом лишиться государственности. Главное, чему нас учит наша история, наш опыт – нельзя самоутверждаться за счет других, нельзя пренебрежительно относиться ни к каким языкам, верованиям и культурам, нужно уметь вплетать их в свой сложный орнамент национальной традиции и государственности.
Алексей Дзермант:
Именно поэтому еще одно большое событие культурной жизни в Беларуси – витебский «Славянский базар» – уже давно переросло только этнокультурную привязку – там выступают и побеждают на песенном конкурсе не только представители славянских стран. Да, славянские народы, языки всегда там были широко представлены, но фестиваль в Витебске открыл свои двери и для артистов из совершенно разных этнокультурных миров. Не будем забывать, что и само слово «базар» персидского, восточного происхождения, что подчеркивает открытость славянских языков большому евразийскому пространству.
Вот эта диалектика – между своим локальным, исконным, связанным с малой родиной и непосредственными предками и большим, универсальным пространством – это то, что умеют позитивно сочетать совсем немногие страны и народы. Очень часто мы можем видеть, как неумелые политики не справляются с управлением этими сложными процессами и скатываются кто в агрессивный национализм, кто в самоубийственный изоляционизм.
Алексей Дзермант:
В Беларуси это не так. Почему? Во-первых, благодаря народной мудрости, наш белорусский народ научился извлекать уроки из прошлого, из ошибок соседей, во-вторых, благодаря политической и идеологической линии государства во главе с Александром Лукашенко, вышедшим из этого самого народа, который доверил ему управлять страной в сложнейшее время перехода от одной исторической эпохи к другой. И он успешно справляется с возложенной на него миссией вот уже 30 лет.
Знать, понимать свой народ, верным путем направлять его тогда, когда мало кто представляет последствия того или иного решения – качества редкие сегодня для политиков. Особенно западных, где и народ держат в узде невежества и потребительства, и публичные политики особо ни за что не отвечают, потому что на самом деле всем заправляют господа, остающиеся в тени. В Беларуси открытая власть, она всегда на виду, говорит с народом прямо, откровенно, иногда жестко, по-отцовски, но таковы наши славянские традиции, таково наше понимание демократии и организации государственной власти. Если будем держаться этого, не предадим себя и своих предков – значит будет уверенно идти в будущее и развиваться.