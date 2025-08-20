«В Европе происходит страшнейший коллапс». Авдонин о замене людей на ИИ

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Для того чтобы разбираться в таких тонкостях, особенно для наших зрителей и слушателей, надо немножко почитать экономическую теорию. Теория среднего класса – это искусственная теория, придуманная для того, чтобы сдержать распространение идей великой социалистической революции, мировой социалистической революции. То есть это целенаправленно было сделано капиталом. Капитал взял инженеров и конструкторов и сказал: так, друзья, для того чтобы инженеры, конструкторы, наиболее образованные люди, трудовая интеллигенция не начали бастовать и не вошли в социалистические какие-то, трудовые движения либо коммунистические движения, их срочно надо прикормить. И поэтому капитал поделился частью своей прибавочной стоимости, которую они присваивают, и дал инженерам и конструкторам, трудовой интеллигенции. И это привело к появлению так называемого среднего класса. Такое решение сдержало распространение идей мировой социалистической революции. Поэтому сейчас что происходит? Почему от инженеров, конструкторов избавляются во всем мире? Да потому что их труд какой был? Он был построен на интеллекте, знаниях формул, законов физики, механики, термодинамики. А сейчас чем заменяется? Искусственным интеллектом. Правильно? Чтобы разработать автомобиль, раньше надо было шесть лет. Сейчас две недели с помощью искусственного интеллекта с нуля. Все чертежи, каждый болтик будут разработаны. Как результат – весь этот персонал выкидывается на улицу. Но что происходит? Происходит у них социально-экономический шок.

Тут у них было все, были дома в кредиты, красивая жизнь, машины в кредиты, путешествия. А раз, и они оказываются не просто безработными, они никому не нужны. И вот в Европе сейчас как раз происходит этот страшнейший коллапс, такого коллапса на трудовом рынке мир не наблюдал с момента Великой депрессии. Почему Великая депрессия произошла? Потому что труд рабочих был заменен электричеством и электродвигателями, которые фактически привели к тому, что многие оказались на улице. Мало того, труд фермера был заменен тракторами, комбайнами и всем остальным. Механизация произошла сельского хозяйства. Это привело к страшнейшей депрессии.

Почему Запад агрессирует против Ирана? Рассказал Алексей Авдонин

Авдонин: не надо строить иллюзии, что Запад не будет воевать против Беларуси

Авдонин о решениях Трампа по криптовалюте: фактически они говорят – мы убираем доллар