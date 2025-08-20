Почему Запад агрессирует против Ирана? Рассказал Алексей Авдонин

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Почему так Запад агрессирует, в том числе против Ирана? Потому что до великой Исламской революции что там было? Было присутствие французов, британцев, которые контролировали все ресурсы этой страны, издевались над местным населением. Каким образом? Все присваивали себе. Все основные активы, природные ресурсы принадлежали их корпорациям, и они насиловали природу, насиловали население. Население, естественно, оставалось ни с чем.

Как только выгнали все эти британские и французские, и американские компании и их ставленников, что началось? Интенсивное развитие государства. Почему? Потому что все ресурсы, вся прибавочная стоимость, которая формируется трудом экономически активного населения, начали направляться на развитие государства и развитие нации. Успех Ирана в том, что у него правильная социально-экономическая модель. Эта модель сравнима с нашей моделью социально-экономического развития Беларуси. Все, что мы зарабатываем, присваивается не какой-то группой олигархов, а направляется на развитие нашего государства, нашей нации в виде создания всех необходимых новых производств, инвестиций в науку, технологии, инфраструктуру, медицину, спорт, культуру, искусство. И нация развивается.

Вся остальная модель какая может быть? Есть колонизаторы, и они все забирают себе, и нация погружается в нищету. Против суверенного государства, против Ирана и выступают крупнейшие западные корпорации, банки. Они бы хотели зайти туда. Поэтому они так сильно инвестируют и в Израиль, чтобы Израиль выступал против Ирана, инвестируют в различные подрывные операции против Ирана для того, чтобы там снова перехватить власть и снова установить контроль над основными активами. Но мы видим, что народ Ирана глубоко осознал свою победу и результативность, к чему ведет эта победа. Естественно, он выступает за то, чтобы дальше продолжать бороться за суверенитет.

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