Оберегает не крестик, а доверие к Богу – о христианах поговорили с католическим священником
К магии как к способу взаимодействия с окружающим миром отношение разное – от скепсиса и насмешек до легкой опаски и нескрываемого страха. Понятно одно – отмахнуться от этого явления мы не можем. О нюансах чародейства поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
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Наталья Надольская, ведущая:
Надо носить крестик или нет?
Юрий Ясевич, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси:
Надо, но это не обязательно, скажем так.
Наталья Надольская:
Надежнее себя чувствуешь, спокойнее, когда на тебе крест?
Юрий Ясевич:
Оберегает не крестик. Не кусочек металла, даже если крестик освещен. Именно оберегает доверие к Богу. А то, что крестик мы носим – это не как амулет. Это больше для себя и тоже свидетельство для других, что я принадлежу к христианству. То, что я верю в Иисуса Христа, как в моего Мессию, Спасителя. Потому что, если человек выбирает, допустим, красную ленточку на руке, которая ниточка…
Наталья Надольская:
Тоже как оберег какой-то?
Юрий Ясевич:
Да, оберег или, допустим, именно многие не отдают себе отчет, что красная ленточка – история ее довольно такая очень давняя. То есть была и, может, есть такая еврейская секта – каббала. Они носили красную ленточку для того, чтобы друг друга узнавать.
Наталья Надольская:
Обозначить себя. Как мы носим крестики, чтобы обозначиться, так они носили эти ленточки?
Юрий Ясевич:
Человек сам выбирает. То есть давать свидетельство христианства даже этим небольшим знаком крестика, который, может, даже и не виден иногда или характеризовать себя как каббалист.
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