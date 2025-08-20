Оберегает не крестик, а доверие к Богу – о христианах поговорили с католическим священником

К магии как к способу взаимодействия с окружающим миром отношение разное – от скепсиса и насмешек до легкой опаски и нескрываемого страха. Понятно одно – отмахнуться от этого явления мы не можем. О нюансах чародейства поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Больше возможностей работы с подсознанием человека – о гипнозе поговорили с экспертом Наталья Надольская, ведущая:

Надо носить крестик или нет?

Юрий Ясевич, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси:

Надо, но это не обязательно, скажем так. Наталья Надольская:

Надежнее себя чувствуешь, спокойнее, когда на тебе крест? Юрий Ясевич:

Оберегает не крестик. Не кусочек металла, даже если крестик освещен. Именно оберегает доверие к Богу. А то, что крестик мы носим – это не как амулет. Это больше для себя и тоже свидетельство для других, что я принадлежу к христианству. То, что я верю в Иисуса Христа, как в моего Мессию, Спасителя. Потому что, если человек выбирает, допустим, красную ленточку на руке, которая ниточка… Наталья Надольская:

Тоже как оберег какой-то?