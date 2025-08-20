«Коты шипели и вставали на дыбы» – как белоруска столкнулась с потусторонней силой

К магии как к способу взаимодействия с окружающим миром отношение разное – от скепсиса и насмешек до легкой опаски и нескрываемого страха. Понятно одно – отмахнуться от этого явления мы не можем. О нюансах чародейства поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Потусторонние силы и магические амулеты – о вере в магию поговорили с психологами Юрий Святокум, ведущий:

У вас есть опыт общения с потусторонней силой.

Ксения Лиходедова, был опыт общения с потусторонними силами:

Есть опыт. Случился во Франции у меня этот опыт. Мы там работали с родственником. Получается, началось с того, что мы проснулись от шума и поняли, что слышим звуки. То есть ничего не было, но был шум. Как будто борьба какая-то, что-то такое. Потом мы узнали, что, оказывается, во время Второй мировой войны там была закрытая зона немецкой оккупации. После войны эту территорию взорвали, была большая воронка. Если верить эзотерике, то когда взрыв происходит в каком-то месте, тогда стирается грань между потусторонним и нашей реальностью. Человек может слышать именно звуки из того мира. Какая связь у меня, значит, получилась? Мы начали слышать эти звуки. Сначала мы вообще очень испугались, решили, что с ума сошли. Потом к нам прибилось два кота. Когда эти звуки слышались, коты шипели и вставали на дыбы. Мы поняли, что все-таки мы – вот. Я решила попрактиковаться. Я сказала, что давайте вы мне будете рассказывать во сне, что с вами произошло. Вот я засыпала и мне снились сны. Наталья Надольская, ведущая:

Кому сказали? Котам? Ксения Лиходедова:

Не котам. Я сказала… Наталья Надольская:

Тем духам? То есть вы к ним обратились.

Ксения Лиходедова:

Вот в один прекрасный день я к ним обратилась. Вот сижу и говорю, что раз мы с вами в одном помещении, но друг друга не видим, слышим. Наталья Надольская:

А вы решили прямо вот в прямой контакт вступить с этими назовем их привидениями? Ксения Лиходедова:

Получается, да. Наталья Надольская:

Так, вы поговорили с привидениями. Сказали, что давайте вы мне приснитесь и расскажете в чем вообще проблема.