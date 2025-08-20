Больше возможностей работы с подсознанием человека – о гипнозе поговорили с экспертом
К магии как к способу взаимодействия с окружающим миром отношение разное – от скепсиса и насмешек до легкой опаски и нескрываемого страха. Понятно одно – отмахнуться от этого явления мы не можем. О нюансах чародейства поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
«Коты шипели и вставали на дыбы» – как белоруска столкнулась с потусторонней силой
Наталья Надольская, ведущая:
Как вы пришли к тому, что вы занимаетесь гипнозом? Вы гипнолог.
Владислав Аксинович, гипнолог:
Да, гипнолог. Меня давно, в начале 90-х, бабушка научила.
Юрий Святокум, ведущий:
Вы потомственный?
Владислав Аксинович:
Да, потомственный. А потом я просто это развивал.
Наталья Надольская:
С какой целью вы вводите людей в гипноз? Лечите, предсказываете что-то?
Владислав Аксинович:
Основная цель гипноза, больше всего из-за чего обращаются к гипнологу… Вот я, кстати, не сильно согласен, что обращаются к потусторонним силам из-за того, что меньшая ответственность. То есть на самом деле достаточно много ситуаций, они повально встречаются, что человек ходит к психологу один, второй, двадцатый, двадцать пятый раз – и ничего. Он меняет психолога, ходит ко второму двадцатый, двадцать пятый – и ничего. Тогда он не знает, куда идти. Потом он уже идет только к той бабке, которая там что-то шепчет либо он может прийти к гипнологу. Потому что гипнолог по своей сути – гораздо больший у него инструмент возможностей работы с подсознанием человека.
Денис Северов, магистр психологии:
Как практикующий психолог и гипнотерапевт скажу вам простую вещь, что за любой застенчивостью всегда есть эмоция страха. А внутри эмоции страха всегда есть какое-то состояние, какая-то внутренняя боль. Это может быть история с униженностью, опозоренностью и огромное количество разных других состояний. Порой действительно гипноз позволяет мягко увидеть это состояние и избавиться от него. Опять же, здесь нет никакой магии.
Владислав Аксинович:
Если брать конкретные примеры – допустим, человек застенчивый. Ходил к психологам, ходил-ходил – ничего не получается. Год ходил – ничего. Приходит к гипнологу. Гипнолог, погрузив его в глубокое состояние гипнотического сна, выясняет первопричину, почему он застенчивый. Как правило, это какая-то травма детства. Мог в садике или в школе кто-то ему что-то сказать, оно глубоко зашло в подсознание. Потом со временем оно росло-росло и выразилось вот в этой, к примеру, застенчивости. То есть гипнолог четко, если полностью отключено сознание, если это первая или третья фаза гипнотического сна, может определить эту причину. Далее эта причина обнуляется. То есть в его подсознание закладывается, что тот случай с тем учителем, который его, к примеру, обидел или нанес психологическую травму, не является существенным для его жизни, для него важным. Это все закладывается глубоко в подсознание.
Подробности в видео.
Фото: pixabay