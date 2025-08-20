Больше возможностей работы с подсознанием человека – о гипнозе поговорили с экспертом

К магии как к способу взаимодействия с окружающим миром отношение разное – от скепсиса и насмешек до легкой опаски и нескрываемого страха. Понятно одно – отмахнуться от этого явления мы не можем. О нюансах чародейства поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». «Коты шипели и вставали на дыбы» – как белоруска столкнулась с потусторонней силой Наталья Надольская, ведущая:

Как вы пришли к тому, что вы занимаетесь гипнозом? Вы гипнолог.

Владислав Аксинович, гипнолог:

Да, гипнолог. Меня давно, в начале 90-х, бабушка научила. Юрий Святокум, ведущий:

Вы потомственный? Владислав Аксинович:

Да, потомственный. А потом я просто это развивал. Наталья Надольская:

С какой целью вы вводите людей в гипноз? Лечите, предсказываете что-то?

Владислав Аксинович:

Основная цель гипноза, больше всего из-за чего обращаются к гипнологу… Вот я, кстати, не сильно согласен, что обращаются к потусторонним силам из-за того, что меньшая ответственность. То есть на самом деле достаточно много ситуаций, они повально встречаются, что человек ходит к психологу один, второй, двадцатый, двадцать пятый раз – и ничего. Он меняет психолога, ходит ко второму двадцатый, двадцать пятый – и ничего. Тогда он не знает, куда идти. Потом он уже идет только к той бабке, которая там что-то шепчет либо он может прийти к гипнологу. Потому что гипнолог по своей сути – гораздо больший у него инструмент возможностей работы с подсознанием человека.

Денис Северов, магистр психологии:

Как практикующий психолог и гипнотерапевт скажу вам простую вещь, что за любой застенчивостью всегда есть эмоция страха. А внутри эмоции страха всегда есть какое-то состояние, какая-то внутренняя боль. Это может быть история с униженностью, опозоренностью и огромное количество разных других состояний. Порой действительно гипноз позволяет мягко увидеть это состояние и избавиться от него. Опять же, здесь нет никакой магии.