В Европе нехватка рабочей силы. Почему тогда беженцев не пропускают на границе?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Эта вся миграционная проблема, которая у нас возникла, не нова. Беженцы точно так же через Средиземное море плывут в Испанию. Премьер-министра Италии судят за то, что он в 2019 году запретил высаживаться мигрантам.

Вадим Боровик, политолог:

Поймите одну вещь, у них для одного и того же процесса есть разные стороны медали. Если им невыгодно любое событие. Вот Капитолий, перестреляли там людей, героев войны и даже не извинились. Там где-то кого-то осудили, но в целом это не воспринято мировым сообществом как акт агрессии. Заткнули собственного президента. То же самое с мигрантами. Человеческая жизнь ничего не стоит, это как расходный материал, биомасса, ресурс для достижения собственных целей. Когда вы думаете, какая добрая Меркель, какие добрые европейцы, принимали мигрантов. Знаете, что сначала обсуждалось? Нехватка рабочей силы. Они хотели здоровых, молодых, пускай учатся, мы их вырастим, адаптируем в свое общество, будут работать. Им нужна была регулируемая миграция. Кирилл Казаков:

Из Афганистана впервые сначала прилетели переводчики.

Вадим Боровик:

Им нужна была регулируемая миграция. Они хотели так: мы уничтожили эти страны, перераспределили потоки воды, нефти, газа, убрали конкурентов на рынках, а теперь будем еще биомассу. Наполнять трудовыми ресурсами свою территорию. А тут вдруг нерегулируемая. По Средиземному морю пошли, по Балканам пошли. Сейчас из Минска. И идут не так, как они хотят. Американцы проводят отбор: 50 000 в год отборных граждан со всего мира. По возрасту, минимум 18 лет, никаких судимостей, желательно высшее образование, не дай бог за 60 – никогда не приедешь. Каждый год отбирают 50 000 лучших. Вот такая миграция нужна, а здесь идут люди, которые будут больные. Возможно, будут люди, которые участвовали в боевых действиях. Они боятся, что могут проникнуть какие-то группировки. И еще: нашим спецслужбам надо посмотреть, к нам могут прилететь ребята, которых учили в «Талибане». Сегодня прилетят и могут здесь уже в том же лагере устроить провокацию. Надо быть очень осторожными, потому что прилетают без документов. Если рассматривать военно-политический штаб, как дестабилизировать ситуацию? Сюда троянского коня, достаточно несколько групп по 15 человек, которые начнут дестабилизировать. Надо быть очень осторожными.

Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:

Хочу сказать, что ситуация с миграцией в Европу гораздо более сложная, нежели коллега изложил. Я 100 % согласен с ним. Дело не в том, что нерегулируемый процесс идет, что Беларусь не с той стороны пропускает мигрантов. То, что происходит у нас на границе, не стоит выеденного яйца, это мелочь на фоне той масштабной миграции, потоков миллионов людей. В 2015 году Европа пропустила полтора миллиона человек. Только одна Германия приняла в 2015 году с подачи Меркель более одного миллиона человек. В интересах ли это европейцев? Рядового европейца – нет. Но почему-то миграция получила пропуск в Европу. Кирилл Казаков:

Это дешевая рабочая сила.