Как ставят на ноги детей-инвалидов? Об уникальной спинальной системе поговорили с профессором Виссарионовым

Новости Беларуси. Отдельно стоят научные союзные программы. Экономика знаний становится той движущей силой, которая определяет динамику глобального развития, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без науки нельзя продвинуться ни в реальном секторе экономики, ни в социокультурной сфере, а прогресс в науке невозможен без взаимодействия ученых. Это в полной мере относится к Союзному государству. Ольга Коршун, СТВ:

Из совместного бюджета финансируются проекты в самых разных сферах: от космоса, информационных технологий до микроэлектроники и сельского хозяйства. Их результаты используют как теоретики, так и практики. То есть мы с вами, жители Союзного государства.

Взять хотя бы вот эту книгу. 757 страниц – весит около килограмма. «Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы» – уникальное издание, созданное суперкомпьютером. Человек писал бы такую книгу годами! И не факт, что и вовсе закончил. А машина справилась с заданием буквально за считанные дни, и вуаля – фолиант у нас под рукой. Но суть в том, что это результат усилий ученых из Беларуси и России. Они работали над созданием суперкомпьютера в рамках отдельной союзной программы. В секунду «Скиф» может производить до 2,5 триллиона операций. Такая скорость пошла на пользу всем нам и во время пандемии. Наши вычислители использовали при разработке вакцины против COVID-19. Применяют суперкомпьютеры также для выявления и распознавания онкологических очагов и легочных инфекций. А еще суперкомпьютер нашел применение в инженерии, архитектуре, строительстве и даже литературе, как видим.

Ольга Коршун:

А это Детский ортопедический центр имени Турнера. Он находится в Санкт-Петербурге. В этой клинике юным россиянам помогают восстановить здоровье позвоночника. В Беларуси эти проблемы решают в РНПЦ травматологии и ортопедии. За время реализации отдельной союзной программы в этих медицинских учреждениях помогли многим маленьким жителям Союзного государства. Специалисты двух стран совместно разработали спинальные системы, которые помогают детям исправить врожденные или приобретенные травмы позвоночника. До внедрения программы такие диагнозы часто сулили инвалидность и значительные ограничения в подвижности. Но общими усилиями врачей двух стран удалось создать новый способ лечения. В результате буквально поставив на ноги многих маленьких жителей Союзного государства.

Ольга Коршун:

Одним из разработчиков уникальных спинальных систем выступал профессор Сергей Виссарионов. Он сейчас выходит с нами на прямую связь из Санкт-Петербурга, из центра имени Турнера, где Сергей Валентинович и практикует. Сергей Валентинович, здравствуйте. Программа по спинальным системам завершилась. Каковы ее результаты?

Сергей Виссарионов, директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера:

С моей точки зрения, все задачи, которые были поставлены в этой программе, удалось полностью выполнить. В ходе реализации программы нам удалось добиться значительных результатов, ряд из которых на сегодня не имеет мировых аналогов. В ходе программы была разработана диагностическая платформа для пациентов детского возраста с врожденными деформациями позвоночника. В ходе программы нами также было разработано несколько хирургических методов коррекции врожденных деформаций позвоночника в зависимости от варианта аномалии развития. И для каждого из этих методов разработана и создана металлоконструкция, при помощи которой осуществляется коррекция врожденной деформации. Ряд из этих спинальных систем на сегодня не имеют мировых аналогов. А в свою очередь созданные хирургические технологии и металлоконструкции позволяют добиться радикальной коррекции врожденной деформации позвоночника за одно-единственное хирургическое вмешательство.

Сергей Виссарионов:

В обеих странах были созданы и организованы системы оказания помощи детям с тяжелыми переломами позвоночника и повреждениями спинного мозга. Подобная система и подход позволяют в первые часы и сутки от момента травмы выполнить хирургическое лечение. На сегодня именно такая система и организация помощи детям с нестабильными и осложненными повреждениями позвоночника не имеется ни в одной стране мира. Кроме того, в ходе реализации программы нами созданы компьютерные программы планирования хирургических вмешательств, которые позволяют четко смоделировать оптимальный объем операций и с точностью до 97 % установить опорные элементы металлоконструкции, исключая различного рода осложнения. Ольга Коршун:

Сергей Валентинович, вы до сих в своем применяете этот метод у себя в центре?