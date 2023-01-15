«Мы бы оказались слепыми». Что было бы с Беларусью без спутников и когда мы запустим следующий – рассказал Сергей Золотой

Новости Беларуси. Когда Беларусь запустит еще один спутник, как наши ученые следят за космической погодой и почему сегодня освоение космоса – это вопрос национальной безопасности? Об этом и не только мы поговорили с ученым, директором «Геоинформационных систем» Сергеем Золотым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сколько заработали на создании белорусского спутника? Ольга Коршун, СТВ:

Первый вопрос будет касаться нашего спутника. Мы запустили его 10 лет назад, в 2012 году. Какой эффект он принес? Недавно Дмитрий Крутой, наш посол в России, говорил, что 100 миллионов долларов – такой совместный финансовый эффект.

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы»:

Сюда входит и продажа каких-то изделий, которые были разработаны при создании аппарата. В частности, когда создавался белорусский космический аппарат, «Интеграл» освоил производство новых комплектующих для спутников, только в 2016 году продажа электронных компонентов в Россию превысила 16 миллионов долларов. Причем потом каждый год отмечался рост порядка 10-15 %. Я уже не говорю о той ситуации, которая сейчас сложилась, когда фактически зарубежные комплектующие в Россию и к нам практически не поступают. И приходится в рамках импортозамещения налаживать производство либо опираться на ту компонентную базу, которая уже освоена. При создании аппарата целевая аппаратура, телескоп делался на нашем предприятии «Пейринг». За государственные деньги была выполнена опытная конструкторская работа по созданию этого телескопа БК. А дальше Российская Федерация запустила еще шесть аппаратов, аналогичных «Канопусу», с нашими телескопами. Соответственно, общая выручка от поставки таких телескопов превысила больше 25 миллионов долларов. При этом логично говорить, а сколько же затрат при этом? То, что называл Крутой, это выручка, которая пришла. При этом же были и затраты. На сегодня превышения доходов над расходами – больше 30 миллионов долларов.

Ольга Коршун:

А где наш спутник покажите. Сергей Золотой:

А вот он. Ольга Коршун:

И каждый день с ним режим связи? Сергей Золотой:

Четыре-пять сеансов связи каждый день, два-три дневных и два-три ночных, в зависимости от орбиты. Ольга Коршун:

Помню, когда мы запускали спутник, еще раньше там был первый запуск, который не получился, тогда было много шума: Беларусь такая маленькая, небогатая страна, зачем ей свой спутник? Вот, берите, все покупается и продается, любая информация. Но сейчас в условиях этого геополитического столкновения мы поняли, что не все можно купить и продать. Сергей Золотой:

Да ничего нельзя купить. На сегодня вся космическая и орбитальная группировка европейская работает на Украину. На сегодня информация высокого разрешения в Россию и Беларусь не продается. Никакая, даже архивная. Компания Илона Маска принадлежит государству?

Ольга Коршун:

То есть если бы у нас не было своего спутника, мы бы оказались в темной зоне? Сергей Золотой:

Мы бы оказались слепыми. На сегодня в период сетецентрических войн все планирования военных операций делается по космической оси. Если взять ситуацию, которая творится в странах НАТО, на базе Рамштайн в Германии находится мощный центр управления. Каждые два часа идет полное обновление оперативной обстановки по космической информации. Это современные реалии. И люди, которые говорили, не надо, давайте пару общежитий построим, я через это прошел, общежития-то можно построить. А что с ними дальше будет? Мы видим, что творится в Донбассе. Ольга Коршун:

Сергей Анатольевич, а как вы смотрите на то, что сейчас космос уходит в частные руки. Это касается Илона Маска, его инициатив, ракет.

Сергей Золотой:

Сейчас это государственный проект, если вы посмотрите, компания Илона Маска SpaceX выкуплена государством. И целый ряд коммерческих операторов, которые обеспечивали съемку, тоже ушли под государственный департамент. Ольга Коршун:

То есть все равно государственный заказ? Сергей Золотой:

Он всегда был. Это просто очень хороший маркетинговый ход, чтобы людей несведущих пустить по ложному пути. Космос всегда датировался государством, это локомотив. И всегда, если взять Советский Союз, когда финансирование было централизованное, каких успехов мы достигли, потом благодаря западной пропаганде мы ушли, а-ля коммерциализация, посмотрите, где эта коммерциализация сейчас. Илон Маск сейчас SpaceX продал, в интернете есть эта информация. Вы посмотрите, целый ряд операторов коммерческих, которые обеспечивают поставку космических снимков с мощными орбитальными группировками, снабжают сейчас Рамштайн этой информацией. Какой коммерческий проект в стране, война идет в мире. Ольга Коршун:

То есть космос – это то, куда тоже проникает пропаганда? Сергей Золотой:

А это везде. Это борьба за ресурс. Какие космические проекты реализуют в ближайшем будущем?

Ольга Коршун:

Сергей Анатольевич, мы по освоению космоса давно сотрудничаем с Россией в рамках союзных программ. Вот как вы оцените эффект тех проектов, которые уже завершились, и новых, которые будут реализованы, начиная уже с этого года? Сергей Золотой:

Уже выполнено семь союзных программ по космической тематике, одна программа сейчас выполняется – «Интеграция-СГ». И в этом году начинается еще одна программа – «Комплекс-СГ». Это программа направлена на создание маленьких аппаратов, которые легкие, дешевые. В силу того, что они маленькие, они имеют ряд ограничений, туда не поставишь большой телескоп, но зато они хорошо решают задачи коммуникации, можно поставить облегченную полезную нагрузку. Так вот, в рамках программы «Комплекс-СГ» будет создаваться орбитальная группировка из трех аппаратов: два российских, один белорусский. Причем Россия делает один аппарат весов в килограмм 200, это аппарат такой, как матка. Потом маленький аппарат килограмм 10. И аналогичный маленький будет делать Беларусь, вот наше предприятие будет делать этот аппарат. На эти аппараты будет установлено оборудование по изучению ионосферы. На сегодня это космическая погода, вот мы с вами.

Ольга Коршун:

На сегодня космическая погода – это то, что мы называем магнитной бурей. И эти магнитные бури влияют не только на человека, но и на нашу технику, которая работает на земле. Сергей Золотой:

Мы с вами знаем все такое явление, как северное сияние. И до сих пор северное сияние возникало в основном в северных широтах. То есть как раз на полюсах идет большое сгущение магнитных линий, соответственно, там большая плотность заряженных частиц, которые находятся в ионосфере. Эти частицы индуцируют эти токи. Причем электрические токи, которые возникают в ионосфере, они наводят индукционные токи на сети электропередач. Причем амплитуда этих токов может достигать 100 ампер. Когда амплитуда тока достигает такого уровня, естественно, электроника, которая находится в зоне действия, она становится под угрозой. И известен целый ряд аварий: Канада, Швеция, Китай.