«Никаких санкций». Министерство обороны опровергло все страшилки про неявку на сверку данных

Новости Беларуси. К событию, которое наделало шума на неделе – завершению сверки учетных данных военнообязанных. Весь прошлый год мы подробно рассказывали об этом, в принципе, рядовом мероприятии, но в свете последних мировых событий сверка вызывала определенные опасения. И вот, кажется, можно вздохнуть с облегчением, все успешно завершилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ: 95 % военнообязанных прошли сверку данных. А в Минобороны заявили, что люди с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности страны. Но вдруг интернет накрыло информационное цунами: мол, тех, кто не явился в военкомат, будут штрафовать или еще хуже – наложат запрет на выезд из страны. Чтобы разобраться в ситуации и отсеять лишнее, за комментарием мы обратились в Министерство обороны. Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси у нас в студии.

Все те мероприятия, которые проводились, сверка данных, действительно вызывали некоторые опасения и даже были некоторые предположения, конспирологические теории, что проводится какая-то скрытая мобилизация. Как прошла сверка данных? Подведите итоги.

Михаил Фофанов, представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Действительно в Республике Беларусь завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Данная задача местными исполнительными и распорядительными органами, организациями и военными комиссариатами была выполнена. По результатам проведенной работы сверку учетных данных прошли более 95 % военнообязанных. Хочу отметить, что на каждом этапе мы были честны и открыты, мы также в очередной раз убедились, что наши люди с пониманием и высокой ответственностью относятся к мероприятиям по укреплению обороноспособности нашего государства.

Ольга Коршун:

Все-таки согласитесь, что были какие-то волнения, опасения, было много слухов, домыслов о том, что это, как это и для чего. И сейчас последняя волна – это то, что санкции последуют тем, кто по каким-то причинам не смог явиться в военкомат. Как будет проходить сверка тех, кто не уложился в эти сроки?

Никаких санкций к тем, кто не прошел сверку, не предусмотрено

Михаил Фофанов:

Есть небольшой процент граждан, которые по объективным причинам: командировки, по болезни, находились за пределами Республики Беларусь, не прошли сверку. Дальнейшая работа по сверке их учетных данных будет проводиться в ходе плановой работы военных комиссариатов. Таким образом, никаких санкций к тем, кто не прошел сверку, в том числе ограничение выезда за пределы Беларуси, не предусмотрено.