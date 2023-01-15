«Никаких санкций». Министерство обороны опровергло все страшилки про неявку на сверку данных
Новости Беларуси. К событию, которое наделало шума на неделе – завершению сверки учетных данных военнообязанных. Весь прошлый год мы подробно рассказывали об этом, в принципе, рядовом мероприятии, но в свете последних мировых событий сверка вызывала определенные опасения. И вот, кажется, можно вздохнуть с облегчением, все успешно завершилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
95 % военнообязанных прошли сверку данных. А в Минобороны заявили, что люди с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности страны. Но вдруг интернет накрыло информационное цунами: мол, тех, кто не явился в военкомат, будут штрафовать или еще хуже – наложат запрет на выезд из страны. Чтобы разобраться в ситуации и отсеять лишнее, за комментарием мы обратились в Министерство обороны. Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси у нас в студии.
Все те мероприятия, которые проводились, сверка данных, действительно вызывали некоторые опасения и даже были некоторые предположения, конспирологические теории, что проводится какая-то скрытая мобилизация. Как прошла сверка данных? Подведите итоги.
«Сверку учетных данных прошли более 95 % военнообязанных»
Михаил Фофанов, представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Действительно в Республике Беларусь завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Данная задача местными исполнительными и распорядительными органами, организациями и военными комиссариатами была выполнена. По результатам проведенной работы сверку учетных данных прошли более 95 % военнообязанных. Хочу отметить, что на каждом этапе мы были честны и открыты, мы также в очередной раз убедились, что наши люди с пониманием и высокой ответственностью относятся к мероприятиям по укреплению обороноспособности нашего государства.
Ольга Коршун:
Все-таки согласитесь, что были какие-то волнения, опасения, было много слухов, домыслов о том, что это, как это и для чего. И сейчас последняя волна – это то, что санкции последуют тем, кто по каким-то причинам не смог явиться в военкомат. Как будет проходить сверка тех, кто не уложился в эти сроки?
Никаких санкций к тем, кто не прошел сверку, не предусмотрено
Михаил Фофанов:
Есть небольшой процент граждан, которые по объективным причинам: командировки, по болезни, находились за пределами Республики Беларусь, не прошли сверку. Дальнейшая работа по сверке их учетных данных будет проводиться в ходе плановой работы военных комиссариатов. Таким образом, никаких санкций к тем, кто не прошел сверку, в том числе ограничение выезда за пределы Беларуси, не предусмотрено.
Ольга Коршун:
То есть все в плановом порядке, никаких экстренных мер?
Михаил Фофанов:
Нет, пускай не боятся, приходят. И все в плановом порядке, когда им будет удобно, пройдут.
Мероприятия по сверке учетных данных проводятся постоянно на плановой основе
Ольга Коршун:
А такие данные будут еще проводиться в нашей стране, к чему готовиться?
Михаил Фофанов:
Местными исполнительными и распорядительными органами, организациями и комиссариатами проведена масштабная работа по сверке учетных данных в короткие сроки. Но хочу отметить, что мероприятия по сверке учетных данных – это не разовое мероприятие, а проводится в республике военными комиссариатами постоянно на плановой основе.
Подписывайтесь на нас в Telegram!