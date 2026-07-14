Новости по тегу #Цены на бензин

Теперь доля биотоплива на основе пальмового масла в дизеле составит половину.
На автозаправочных станциях страны нет ни дефицита, ни аномальных очередей.
Стабильная ситуация и на заправочной станции на въезде в городской поселок Лиозно. До границы с Россией отсюда чуть больше 10 километров. Топливо реализуют в привычном режиме.
Топливная тема, скорее всего, снизит накал уже к концу лета. Спадет ажиотаж, россияне вернутся из отпусков, а НПЗ успеют перестроиться. Но взрывная ситуация на заправках имеет и явный политический след...
Все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графику. Соответственно, на всех объектах наших предприятий (заправочные станции, склады хранения нефтепродуктов) топлива в достаточном количестве.
В Камбодже нарастающий кризис в сфере городских перевозок. В Пномпене десятки водителей тук-туков собрались у офиса работодателя с жестким требованием – поднять тарифы и снизить комиссию сервиса. Люди говорят прямо – доходы рухнули почти вдвое, многие уже не могут обеспечить даже базовые расходы.
Даже с учетом дороги заправка в Беларуси не бьет по кошельку.
Польша, страны Балтии, а вместе с ними и Финляндия, «взявшись за руки», всего за пару недель ближневосточного конфликта поднялись на европейский «пьедестал» рекордсменов по росту цен на топливо.
Пока цены на топливо в Евросоюзе бьют рекорды, а страны Прибалтики и Польша вводят ограничения, водители из соседних государств устремляются через границу, чтобы заправиться по доступной цене.
Стоимость топлива увеличится на 2 копейки.
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