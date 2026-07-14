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Новости по тегу #Цены на бензин

Индонезия ввела обязательное использование биодизеля из пальмового масла
14 июля 2026 08:07

Индонезия ввела обязательное использование биодизеля из пальмового масла

Нестабильна только погода – белорусские заправки работают в штатном режиме
09 июля 2026 17:18

Нестабильна только погода – белорусские заправки работают в штатном режиме

Без очередей и ограничений: приграничные заправки в Беларуси работают в привычном режиме
09 июля 2026 13:59

Без очередей и ограничений: приграничные заправки в Беларуси работают в привычном режиме

Что будет с бензином в России? Ситуацию обсудили на экстренном совещании в Кремле
05 июля 2026 17:33

Что будет с бензином в России? Ситуацию обсудили на экстренном совещании в Кремле

Лимиты на бензин в РФ вынуждают россиян ехать в Беларусь? Разбираем слухи из соцсетей
28 июня 2026 17:55

Лимиты на бензин в РФ вынуждают россиян ехать в Беларусь? Разбираем слухи из соцсетей

В Камбодже водители тук‑туков вышли на протест из-за роста цен на топливо
06 мая 2026 07:59

В Камбодже водители тук‑туков вышли на протест из-за роста цен на топливо

Жители Евросоюза едут в Беларусь за дешевым топливом
03 апреля 2026 17:30

Жители Евросоюза едут в Беларусь за дешевым топливом

Польшу и Прибалтику «накрыла» волна роста цен на топливо
25 марта 2026 17:05

Польшу и Прибалтику «накрыла» волна роста цен на топливо

Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки
17 марта 2026 17:30

Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки

Цены на автомобильное топливо в Беларуси изменятся с 19 апреля
18 апреля 2025 09:34

Цены на автомобильное топливо в Беларуси изменятся с 19 апреля

В Польше начали расти цены на бензин
28 октября 2023 16:48

В Польше начали расти цены на бензин

Беларусь на втором месте в ЕАЭС по стоимости бензина
23 октября 2023 16:48

Беларусь на втором месте в ЕАЭС по стоимости бензина