Овощи, мясо и масло: что закладывают в стабфонды на зиму и как проверяют

Как ведется пополнение стабилизационных фондов, рассказываем в программе «Большой город».

Белорусская королева овощей на конвейере, словно на подиуме. Сегодня у неё ответственный выход. Именно ту, что с идеальными пропорциями, отправят сразу с закромов на стол в сады дошколятам. А вот нестандарт, который, в том числе, не прошёл и «фейс-контроль», ждёт другая участь. Его скормят животным. Всего в этом году для минчан припасут около семи тысяч тонн «второго хлеба». Спрос на картошку очевиден сейчас и на сельхозярмарках.

Соцсети пестрят весёлыми селфи огородников и покупателей, где они демонстрируют выдающийся урожай-2019.

А вот заготовители больше пекутся не только и не столько о красоте витаминов с грядки, сколько об их качестве. Овощи проверяют на безвредность в специально аккредитованной лаборатории. Прежде чем попасть в хранилище, через руки товароведов «дресс-код» по ГОСТу проходят тонны урожая. Органолептика – важнейший критерий качества. И так проверяют урожай на содержание нитратов и радионуклидов из каждой машины. Сначала овощи измельчают, а после опускают в них специальные электроды. Более чем за 20 лет ни одного опасного продукта здесь не было обнаружено. На прилавки и на стол столичных хозяюшек попадут только качественные овощи.

Наталья Булыга, заведующая лабораторией предприятия по заготовке овощей:

Берётся от партии свёклы объединённая проба. Четвёртую часть каждого корнеплода натираем на тёрочке, моем чистой дистиллированной водой, насухо вытираем. Потом отмеривается 10 грамм свёклы, 50 миллилитров квасцов добавляется и взбивается в течение минуты. А затем идёт подсчёт результатов. Прибор в течение трёх минут считает. Здесь мы видим, что при норме 1400 – 375, то есть свёкла чистая.

Морковь, свёкла, капуста, яблоки… Здесь полноценный борщевой набор. И на салаты хватит. Одних овощей только более чем на две с половиной тысячи тонн. Особо удачно уродил лук. Его, кстати, в этом году заготовят на 500 тонн больше, чем прежде. А вот по яблокам садоводы-любители в этом году отмечают небольшой урожай. Но столичные заготовители всё же нашли хорошие запасы в Брестской области. В Столинском районе очень высоко развита селекция. Освоили даже европейские сорта. Здесь всегда урожайно. Оптимальной температурой хранения считается до ноля градусов. У минчан есть и всё необходимое для этого оборудование.

Галина Райчук, заместитель директора предприятия по заготовке овощей:

В этом году погодные условия позволили овощам Беларуси вырасти на славу, что называется, то есть и урожай картофеля хороший, лука и моркови, и свёклы, и капусты. Также яблоки – тоже неплохой урожай в этом году. Все овощи вызревшие. Погодные условия позволили набрать нужное количество витаминов, минералов, поэтому надеемся на хорошее длительное хранение. Так что город без овощей не останется.

Внушительные межсезонные запасы неплохо себя чувствуют в современных холодильниках с системой регулирования микроклимата и специальной газовой средой. Собственно, здесь им и зимовать. Стабфонд, рассчитанный на межсезонье, заполнят, в буквальном смысле, доверху. Поставка урожая на прилавки магазинов будет гарантировано бесперебойная.

Алла Сергеева, начальник отдела Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Фонды создаются, конечно, исходя из анализа, сколько продаётся в организациях розничной торговли бюджетной сферы. Также мы смотрим на количество, которое продаётся на ярмарках. Сейчас, в осенний период, когда идёт массовая заготовка, проводятся ярмарки выходного дня. В этом году дополнительно ещё в некоторых районах они проводятся и в пятницу. Реализация овощей из стабфонда завершится до конца мая 2020 года. Традиционно, дары осени поставляют на сельхозярмарки, в магазины, детские сады, столовые предприятий. И встретить зиму вкусно и сытно можно будет в каждом доме. Ведь за витаминами необязательно отправляться в аптеку. Ладного полезного урожая в этом году полным-полно. Так что авитаминоза у нас точно не будет!

Укомплектуют хранилища также мясом. Его хранят при температуре минус 18 градусов. К примеру, только запасы свинины составят около 450 тонн.

Честно говоря, условия хранения приближены к зимним. Именно в такой морозной среде в продукте сохраняются все необходимые микроэлементы и качество ничуть не страдает. Помимо мяса, здесь также хранят масло. Хладокомбинатам это только в плюс. Масло добавляют в мороженое.

Кстати, первая партия минского пломбира придёт в Китай уже в следующем году. Покупателям из Поднебесной предложат восемь наименований белорусского мороженого.