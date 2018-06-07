Традиции малой родины. Глубокские озера

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

Голубоглазый край Беларуси. Здесь находится более 100 озер! Чем они славятся, узнаем у местных жителей и рыбаков.

Евгений Левкович:

Рыбалка была испокон веков, как правило, сетями, удочками. Еще раньше славилась зимняя рыбалка. Это с неводом.

Геннадий Карандей:

Тут рыбы много: и щука, и карп. Так что славится Глубокский край не только сгущенкой да вишней, но и рыбой! А прежде всего людьми, рыбаками да ремесленниками!

Эта скульптура олицетворяет предка глубочан – мудрого старика, воспевающего красоту местных озер. К слову, отец и дедушка знаменитого писателя Александра Грина родом из Глубоччины, и кто знает, возможно, в детстве они рассказывали ему сказки про алые паруса.

Александр Хайновский, старший научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея:

Глубокский район получил свое название, скорее всего, от озера, которое находится за моей спиной, Глубокое. В 1414 году впервые в древних летописях упоминается о населенном пункте, который располагался на берегу небольшого озера. В последнее время оно действительно стало местом отдыха, прогулок, потому что здесь появились красивые дорожки, аллея молодоженов.

Есть в Беларуси свой Байкал. Озеро Долгое славится не только самой большой глубиной в стране – 53, 7 метра, но и кристально чистой водой.