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Традиции малой родины. Глубокские озера

07 июня 2018 07:42
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Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
Голубоглазый край Беларуси. Здесь находится более 100 озер! Чем они славятся, узнаем у местных жителей и рыбаков. 

Традиции малой родины. Глубокские озера-1

Евгений Левкович: 
Рыбалка была испокон веков, как правило, сетями, удочками. Еще раньше славилась зимняя рыбалка. Это с неводом. 

Традиции малой родины. Глубокские озера-4

Геннадий Карандей:
Тут рыбы много: и щука, и карп.

Так что славится Глубокский край не только сгущенкой да вишней, но и рыбой! А прежде всего людьми, рыбаками да ремесленниками! 

Традиции малой родины. Глубокские озера-7

Эта скульптура олицетворяет предка глубочан – мудрого старика, воспевающего красоту местных озер. К слову, отец и дедушка знаменитого писателя Александра Грина родом из Глубоччины, и кто знает, возможно, в детстве они рассказывали ему сказки про алые паруса. 

Традиции малой родины. Глубокские озера-10

Александр Хайновский, старший научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея:
Глубокский район получил свое название, скорее всего, от озера, которое находится за моей спиной, Глубокое. В 1414 году впервые в древних летописях упоминается о населенном пункте, который располагался на берегу небольшого озера. В последнее время оно действительно стало местом отдыха, прогулок, потому что здесь появились красивые дорожки, аллея молодоженов.

Традиции малой родины. Глубокские озера-13

Есть в Беларуси свой Байкал. Озеро Долгое славится не только самой большой глубиной в стране – 53, 7 метра, но и кристально чистой водой. 

Традиции малой родины. Глубокские озера-16

Какие являются самые рыбные места? Каких мистических существ раньше видели местные жители в озерах Глубоччины? Узнаете, посмотрев видеоматериал.    

# Год малой родины # Культура # Анастасия Макеева # Казимир Садовский # Геннадий Карандей # Александр Хайновский # Юрий Кмита # Фотофакт # Места отдыха

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