На телеканале СТВ стартует уникальный документальный проект «Я шагаю по стране»

«Я шагаю по стране» - это восемь серий обо всей стране в самых разных сферах: и в науке, и в здравоохранении, о различных предприятиях. Это новейшая история Беларуси…

Они прошагали тысячи километров. Работали в экстремальных условиях. Их не остановили ни болото... Они могли и пройти, и проплыть. И ехали, и скакали… Они спустились под землю на глубину 420 метров. Изучили высоту 600 метров на боевом самолёте на скорости 500 км/час…

Журналисты телеканала СТВ, соавторы документального проекта «Я шагаю по стране» Ольга Петрашевская и Яна Шипко раскрыли некоторые секреты проекта и поделились своими впечатлениями.