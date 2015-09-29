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На телеканале СТВ стартует уникальный документальный проект «Я шагаю по стране»

29 сентября 2015 07:12
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«Я шагаю по стране» - это восемь серий обо всей стране в самых разных сферах: и в науке, и в здравоохранении, о различных предприятиях. Это новейшая история Беларуси…

Они прошагали тысячи километров. Работали в экстремальных условиях. Их не остановили ни болото... Они могли и пройти, и проплыть. И ехали, и скакали… Они спустились под землю на глубину 420 метров. Изучили высоту 600 метров на боевом самолёте на скорости 500 км/час… 

Журналисты телеканала СТВ, соавторы документального проекта «Я шагаю по стране» Ольга Петрашевская и Яна Шипко раскрыли некоторые секреты проекта и поделились своими впечатлениями.

# Проекты СТВ # Ольга Петрашевская # Яна Шипко

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