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«Я схитрил и попросил номер её телефона по работе». История семьи, где оба родителя служат в милиции

30 октября 2019 08:46
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Семья в погонах. В Минске наградили финалистов республиканской акции МВД «Семья! Служим вместе!». Они получили благодарности от имени министра внутренних дел, дипломы и памятные подарки. Финалистами акции стали 14 семей, представляющие различные структуры министерства.

«Я схитрил и попросил номер её телефона по работе». История семьи, где оба родителя служат в милиции-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – старший инспектор группы кадров Заводского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь – Олеся Панкевич, старший инспектор группы тылового обеспечения Заводского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь – Александр Панкевич, ученик 6 класса ГУО «Средняя школа №155 г. Минска» – Демид Панкевич и сын – Дмитрий Панкевич.

«Я схитрил и попросил номер её телефона по работе». История семьи, где оба родителя служат в милиции-4

Как проходил конкурс? Что нужно было сделать? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

«Я схитрил и попросил номер её телефона по работе». История семьи, где оба родителя служат в милиции-7

# Акции # общество # Фотофакт

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