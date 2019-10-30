«Я схитрил и попросил номер её телефона по работе». История семьи, где оба родителя служат в милиции

Семья в погонах. В Минске наградили финалистов республиканской акции МВД «Семья! Служим вместе!». Они получили благодарности от имени министра внутренних дел, дипломы и памятные подарки. Финалистами акции стали 14 семей, представляющие различные структуры министерства.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – старший инспектор группы кадров Заводского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь – Олеся Панкевич, старший инспектор группы тылового обеспечения Заводского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь – Александр Панкевич, ученик 6 класса ГУО «Средняя школа №155 г. Минска» – Демид Панкевич и сын – Дмитрий Панкевич.
Как проходил конкурс? Что нужно было сделать? Узнаете, посмотрев видеоматериал.