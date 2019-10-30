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Минимальные наценки: что будут продавать на избирательных участках

30 октября 2019 09:18
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Гость программы «Большой город»  заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов.  

Минимальные наценки: что будут продавать на избирательных участках-1

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Начинаем активную подготовку к выборам. Потому что порядка 491 избирательного участка будет сопровождаться торговым обслуживанием. Стационарные объекты общественного питания развернут свою торговлю во время избирательной кампании. Как правило, для избирателей всегда это праздник, потому что мы придерживаемся низкого ценового диапазона. Как правило, это минимальные наценки общественного питания и стараемся представить какую-то интересную продукцию кулинарного и кондитерского производства.

Продукция кондитерского производства: интересные изделия, выпечка, кулинарная продукция. Это кондитерские изделия – как кремовые, так и песочные, различные пироги с начинками – то, что приготовила нам госпожа Осень. С тыквой, яблоком, капустой, овощами. Поэтому я думаю, мы вполне удивим.

# Выборы в Беларуси # общество # Дмитрий Плеханов

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