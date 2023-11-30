В Дубае стартовал Всемирный саммит по климату. Позицию Беларуси озвучит Лукашенко
В Дубае стартовал Всемирный саммит по климату. В числе приглашенных более 70 тысяч участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусскую делегацию возглавляет Президент. Александр Лукашенко прибыл в ОАЭ накануне. Выступление главы государства запланировано на завтра, 1 декабря. В ходе конференции будут озвучены подходы нашей страны для обеспечения экологической безопасности на планете.
В Дубае находится наша съемочная группа. Все подробности о саммите расскажет Алена Сырова.
Алена Сырова, политический обозреватель:
За моей спиной вы видите павильон, в котором сегодня началась, а завтра продолжится ежегодная крупномасштабная конференция под эгидой ООН, посвященная выработке общей стратегии в области климата.
Прошлая проходила в Египте, нынешняя – здесь, в Дубае, в одной из самых динамично развивающих стран мира, более того, сделавшей себя таковой благодаря крупным залежам нефти. Этот факт послужил поводом для спекуляций, мол, арабы последние, кто будет заинтересован в сокращении добычи углеводородов, им же невыгодно. Сейчас речь идет о том, что на конференции может быть принято решение о конкретной дате прекращения использования ископаемого топлива или решение об увеличении налогообложения выбросов углерода. Например. Вместе с тем сами хозяева саммита настаивают на том, что нужно развивать альтернативные источники энергии, от нефти и газа, традиционных и привычных, никто и никогда не откажется.
Символично, что завтрашняя встреча глав государств пройдет в этом павильоне за моей спиной, который называется Аль-Ваха, что в переводе с арабского означает «оазис». Ну, в общем-то, вся работа этой конференции направлена на то, чтобы наш мир не стал антиподом этого самого оазиса, а сохранился таким, какой он есть. А мы идем уверенно по очень неверному пути. Эксперты говорят, что нынешний год стал самым жарким за всю историю наблюдений.
Так что нужны срочные меры. В центре внимания конференции будет анализ предпринятых на данный момент действий по сокращению выбросов парниковых газов. Очевидно, что поставленная на конец десятилетия цель не достигается, поэтому конференции предстоит принять решение о том, как хотя бы ускорить сокращение их выбросов. Эдакий мозговой штурм на высшем уровне. Хотя интересно, что обязательств выполнять принятые решения на этой конференции нет ни у одной из стран мира, это скорее политические моменты.
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
То, что сегодняшняя делегация такая представительная, говорит о том, что в Республике Беларусь очень серьезное внимание уделяется как экономике, социальным вопросам, так и экологическим вопросам. Подробности.
Алена Сырова:
Масштаб поражает. Только вдумайтесь, на эту международную конференцию аккредитовались около 70 тысяч участников. Завтра здесь ожидают присутствие 8 десятков глав государств. Еще 20 выступят на следующий день. Плюс некоторые страны представлены на уровне премьер-министров и ниже, других представителей. В общем, можете себе представить уровень тех голосов, которые будут завтра звучать с высоких трибун. Среди них, определенно, будет голос и белорусского государства.
Тут уж впору сказать, что весь мир открыт для тех, кто приехал на эту конференцию. Продлится она до 12 декабря, так что основные решения будут приняты и озвучены как раз таки тогда. Важно понимать, что эта конференция – еще и отличная возможность обсудить не только природный климат, но и политический.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поскольку в Арабских Эмиратах я буду находиться и буду вести с ними диалог, с этими главами государств, естественно, все вопросы, которые касаются ОАЭ. Читайте здесь.
Алена Сырова:
Александр Лукашенко, как ожидается, завтра выступит здесь ближе к вечеру. Но важно понимать, что очередность выхода лидеров к трибуне не имеет абсолютно никакой конспирологической подоплеки. Напротив, это исключительно вопрос их удобства. Маленький инсайд, что некоторые страны обменивались очередями со своими коллегами, чтобы было больше возможностей организовать двусторонние встречи или было больше пространства для маневра, чтобы максимально эффективно расходовать один их важнейших ресурсов – время. В общем-то, ради этого и собрались.