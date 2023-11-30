В Дубае стартовал Всемирный саммит по климату. Позицию Беларуси озвучит Лукашенко

В Дубае стартовал Всемирный саммит по климату. В числе приглашенных более 70 тысяч участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусскую делегацию возглавляет Президент. Александр Лукашенко прибыл в ОАЭ накануне. Выступление главы государства запланировано на завтра, 1 декабря. В ходе конференции будут озвучены подходы нашей страны для обеспечения экологической безопасности на планете. В Дубае находится наша съемочная группа. Все подробности о саммите расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

За моей спиной вы видите павильон, в котором сегодня началась, а завтра продолжится ежегодная крупномасштабная конференция под эгидой ООН, посвященная выработке общей стратегии в области климата.

Прошлая проходила в Египте, нынешняя – здесь, в Дубае, в одной из самых динамично развивающих стран мира, более того, сделавшей себя таковой благодаря крупным залежам нефти. Этот факт послужил поводом для спекуляций, мол, арабы последние, кто будет заинтересован в сокращении добычи углеводородов, им же невыгодно. Сейчас речь идет о том, что на конференции может быть принято решение о конкретной дате прекращения использования ископаемого топлива или решение об увеличении налогообложения выбросов углерода. Например. Вместе с тем сами хозяева саммита настаивают на том, что нужно развивать альтернативные источники энергии, от нефти и газа, традиционных и привычных, никто и никогда не откажется.

Символично, что завтрашняя встреча глав государств пройдет в этом павильоне за моей спиной, который называется Аль-Ваха, что в переводе с арабского означает «оазис». Ну, в общем-то, вся работа этой конференции направлена на то, чтобы наш мир не стал антиподом этого самого оазиса, а сохранился таким, какой он есть. А мы идем уверенно по очень неверному пути. Эксперты говорят, что нынешний год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Так что нужны срочные меры. В центре внимания конференции будет анализ предпринятых на данный момент действий по сокращению выбросов парниковых газов. Очевидно, что поставленная на конец десятилетия цель не достигается, поэтому конференции предстоит принять решение о том, как хотя бы ускорить сокращение их выбросов. Эдакий мозговой штурм на высшем уровне. Хотя интересно, что обязательств выполнять принятые решения на этой конференции нет ни у одной из стран мира, это скорее политические моменты.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

То, что сегодняшняя делегация такая представительная, говорит о том, что в Республике Беларусь очень серьезное внимание уделяется как экономике, социальным вопросам, так и экологическим вопросам. Подробности. Алена Сырова:

Масштаб поражает. Только вдумайтесь, на эту международную конференцию аккредитовались около 70 тысяч участников. Завтра здесь ожидают присутствие 8 десятков глав государств. Еще 20 выступят на следующий день. Плюс некоторые страны представлены на уровне премьер-министров и ниже, других представителей. В общем, можете себе представить уровень тех голосов, которые будут завтра звучать с высоких трибун. Среди них, определенно, будет голос и белорусского государства.

Тут уж впору сказать, что весь мир открыт для тех, кто приехал на эту конференцию. Продлится она до 12 декабря, так что основные решения будут приняты и озвучены как раз таки тогда. Важно понимать, что эта конференция – еще и отличная возможность обсудить не только природный климат, но и политический.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поскольку в Арабских Эмиратах я буду находиться и буду вести с ними диалог, с этими главами государств, естественно, все вопросы, которые касаются ОАЭ. Читайте здесь.