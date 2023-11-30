«Как ухаживать за собой и сделать возрастной макияж». Какие занятия проводят для пожилых в Минске?

Новости Беларуси. Нейрографика, кружок психологического роста и обучение белорусскому языку. Новые направления появились в социальном центре Советского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Нейрографика, кружок психологического роста и обучение белорусскому языку. Новые направления появились в социальном центре Советского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Большой популярностью пользуется кружок белорусского языка. Он открылся всего месяц назад, но желающих много. Здесь пожилые люди учатся грамотно говорить на родном языке, выступают со стихами классиков и просто общаются.
Личную поддержку можно получить на тренинге психологического роста. Используя метафорические карты, посетители центра осознают реальные мотивы своих поступков и разбираются в различных жизненных ситуациях. Еще одно необычное направление – моделинг.
Наталья Жданович, заведующая отделением дневного пребывания для пожилых граждан Территориального центра социального обслуживания населения Советского района:
Эти занятия помогут женщинам независимо от того, в каком возрасте они находятся, почувствовать уверенность в себе, раскрепоститься, понять, что в любом возрасте женщина – она прекрасна. Как ухаживать за собой, как сделать себе возрастной макияж, подобрать прическу, гардероб обновить, подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки. Плюс осанка, походка, уверенно держаться, уверенность в презентации себя и понимание, как тебя видит окружающий мир.
Отделение посещают около 700 пожилых граждан. Помимо новых направлений, в центре социального обслуживания Советского района действует более 30 кружков и клубов. Популярно танцевальное направление. Также большое внимание уделяется спорту. Проводятся занятия по йоге, гимнастике и оздоровительной физкультуре.