Прямой эфир

«Как ухаживать за собой и сделать возрастной макияж». Какие занятия проводят для пожилых в Минске?

30 ноября 2023 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нейрографика, кружок психологического роста и обучение белорусскому языку. Новые направления появились в социальном центре Советского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Как ухаживать за собой и сделать возрастной макияж». Какие занятия проводят для пожилых в Минске?-1

Большой популярностью пользуется кружок белорусского языка. Он открылся всего месяц назад, но желающих много. Здесь пожилые люди учатся грамотно говорить на родном языке, выступают со стихами классиков и просто общаются.

Личную поддержку можно получить на тренинге психологического роста. Используя метафорические карты, посетители центра осознают реальные мотивы своих поступков и разбираются в различных жизненных ситуациях. Еще одно необычное направление – моделинг.

«Как ухаживать за собой и сделать возрастной макияж». Какие занятия проводят для пожилых в Минске?-4

Наталья Жданович, заведующая отделением дневного пребывания для пожилых граждан Территориального центра социального обслуживания населения Советского района:
Эти занятия помогут женщинам независимо от того, в каком возрасте они находятся, почувствовать уверенность в себе, раскрепоститься, понять, что в любом возрасте женщина – она прекрасна. Как ухаживать за собой, как сделать себе возрастной макияж, подобрать прическу, гардероб обновить, подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки. Плюс осанка, походка, уверенно держаться, уверенность в презентации себя и понимание, как тебя видит окружающий мир.

«Как ухаживать за собой и сделать возрастной макияж». Какие занятия проводят для пожилых в Минске?-7

Отделение посещают около 700 пожилых граждан. Помимо новых направлений, в центре социального обслуживания Советского района действует более 30 кружков и клубов. Популярно танцевальное направление. Также большое внимание уделяется спорту. Проводятся занятия по йоге, гимнастике и оздоровительной физкультуре.

# Пенсионеры # общество # Наталья Жданович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Солигорске стало на одну фотозону больше. Новый арт-объект появился в центральном парке
30 ноября 2023 15:00

В Солигорске стало на одну фотозону больше. Новый арт-объект появился в центральном парке

Будьте осторожны! До полного замерзания льда на водоёмах Минска ещё минимум неделя
30 ноября 2023 14:55

Будьте осторожны! До полного замерзания льда на водоёмах Минска ещё минимум неделя

Форум Союза юристов стартовал в Минске
30 ноября 2023 14:33

Форум Союза юристов стартовал в Минске