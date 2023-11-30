«Как ухаживать за собой и сделать возрастной макияж». Какие занятия проводят для пожилых в Минске?

Новости Беларуси. Нейрографика, кружок психологического роста и обучение белорусскому языку. Новые направления появились в социальном центре Советского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Большой популярностью пользуется кружок белорусского языка. Он открылся всего месяц назад, но желающих много. Здесь пожилые люди учатся грамотно говорить на родном языке, выступают со стихами классиков и просто общаются.

Личную поддержку можно получить на тренинге психологического роста. Используя метафорические карты, посетители центра осознают реальные мотивы своих поступков и разбираются в различных жизненных ситуациях. Еще одно необычное направление – моделинг.