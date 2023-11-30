Сергей Алейник: в Беларуси восстановительные работы по лесам превышают объёмы вырубки

В ОАЭ начал работу двухнедельный климатический саммит под эгидой ООН. В числе приглашенных – более 70 тысяч участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ОАЭ начал работу двухнедельный климатический саммит под эгидой ООН. В числе приглашенных – более 70 тысяч участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На саммите в ОАЭ создадут первый в мире фонд для реализации климатических целей.
Белорусскую делегацию возглавляет Президент. Александр Лукашенко прибыл в ОАЭ 29 ноября. В ходе конференции будут озвучены подходы нашей страны для обеспечения экологической безопасности на планете.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Беларусь всегда очень ответственно подходила к своим международным обязательствам в области борьбы с климатом. Мы выполняем все международные обязательства, связанные со снижением выбросов парниковых газов. Мы уже перевыполнили наши показатели, которые были зафиксированы в ходе предыдущих саммитов, и, естественно, движемся поступательно в этом отношении. Мы являемся одними из лидеров по осушению болот, работаем над восстановлением лесов. Сегодня восстановительные работы по лесам превышают объемы вырубки. И это подчеркивает значение Беларуси как «легких Европы». Многие называют страну именно так.
И мы придавали и придаем этому важное значение. Я уверен, что эти вопросы будут еще раз акцентированно подчеркнуты в ходе предстоящего саммита. И мы будем вносить свой вклад в укрепление международного сотрудничества по вопросам климата. Естественно, исходим из того, что это международное сотрудничество должно строиться на недискриминационной, справедливой и инклюзивной основе.
Беларусь как страна с переходной экономикой имеет право получать финансирование Глобального экологического фонда для укрепления своего потенциала, но фактически эти ресурсы не поступают в страну. В последнее время ГЭФ отклоняет финансирование проектов международной технической помощи для Беларуси без какого-либо обоснования таких действий.
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Республика Беларусь, как немногие страны, выполняет очень качественно и в полном объеме взятые на себя обязательства. Главное – снижение выбросов парниковых газов. Беларусь перевыполняет эти показатели, при том что достаточно сложно получить сегодня инвестиции на новые проекты. Вместе с тем мы считаем, что и воздух, и вода, и в целом климат – основа всей жизнедеятельности, в том числе и экономики.