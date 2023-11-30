Сергей Алейник: в Беларуси восстановительные работы по лесам превышают объёмы вырубки

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Беларусь всегда очень ответственно подходила к своим международным обязательствам в области борьбы с климатом. Мы выполняем все международные обязательства, связанные со снижением выбросов парниковых газов. Мы уже перевыполнили наши показатели, которые были зафиксированы в ходе предыдущих саммитов, и, естественно, движемся поступательно в этом отношении. Мы являемся одними из лидеров по осушению болот, работаем над восстановлением лесов. Сегодня восстановительные работы по лесам превышают объемы вырубки. И это подчеркивает значение Беларуси как «легких Европы». Многие называют страну именно так.

И мы придавали и придаем этому важное значение. Я уверен, что эти вопросы будут еще раз акцентированно подчеркнуты в ходе предстоящего саммита. И мы будем вносить свой вклад в укрепление международного сотрудничества по вопросам климата. Естественно, исходим из того, что это международное сотрудничество должно строиться на недискриминационной, справедливой и инклюзивной основе.