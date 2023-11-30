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Будьте осторожны! До полного замерзания льда на водоёмах Минска ещё минимум неделя

30 ноября 2023 14:55
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ОСВОД призывает граждан не выходить на тонкий лед. Из-за того что снега слишком много, он замерзает медленно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это представляет опасность для жизни. Выходить на лед запрещено еще как минимум неделю.

Будьте осторожны! До полного замерзания льда на водоёмах Минска ещё минимум неделя-1

Сотрудники ОСВОД проводят регулярные рейды. Специалисты выводят людей с водоемов. С начала холодов в Минске зафиксировано более десяти случаев. Самые опасные локации – Слепянская водная система и река Свислочь.

Будьте осторожны! До полного замерзания льда на водоёмах Минска ещё минимум неделя-4

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Водоемы принимают зиму в полном порядке. Зима наступает на водоемы, соответственно, они покрываются льдом. Идет ледостав – это образование льда на поверхностях водоемов. До полного и твердого состояния ни на одном из водоемов в городе Минске и окрестностях лед еще не замерз.

Будьте осторожны! До полного замерзания льда на водоёмах Минска ещё минимум неделя-7

Наиболее уязвимые категории – это дети, рыбаки и владельцы собак. К слову, четвероногих друзей у водоемов следует выгуливать только на поводках. В этом году сотрудники ОСВОД спасли двух женщин, которые выбежали на лед вслед за своими домашними питомцами.

# Правила безопасности # общество # Василий Николайчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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