Будьте осторожны! До полного замерзания льда на водоёмах Минска ещё минимум неделя

ОСВОД призывает граждан не выходить на тонкий лед. Из-за того что снега слишком много, он замерзает медленно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это представляет опасность для жизни. Выходить на лед запрещено еще как минимум неделю.

Сотрудники ОСВОД проводят регулярные рейды. Специалисты выводят людей с водоемов. С начала холодов в Минске зафиксировано более десяти случаев. Самые опасные локации – Слепянская водная система и река Свислочь.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Водоемы принимают зиму в полном порядке. Зима наступает на водоемы, соответственно, они покрываются льдом. Идет ледостав – это образование льда на поверхностях водоемов. До полного и твердого состояния ни на одном из водоемов в городе Минске и окрестностях лед еще не замерз.