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В дружбе должны быть общие интересы. А какие отношения крепче – с юности или приобретённые в возрасте?

27 октября 2021 13:45
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Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Вот вы, Нелли, верите в женскую дружбу?

В дружбе должны быть общие интересы. А какие отношения крепче – с юности или приобретённые в возрасте?-1

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Конечно, есть и настоящая дружба женская, настоящая мужская, есть и верные браки. Все это есть, и все это существует.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Существует точно, да? У вас есть примеры? Вы с уверенностью заявляете?

Нелли Куприянович:
Тысяча процентов, все это есть. Этого не много, к сожалению, но к этому нужно стремиться.

В дружбе должны быть общие интересы. А какие отношения крепче – с юности или приобретённые в возрасте?-4

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нелли, а вот если говорить о крепости дружбы, можно ли сказать, что дружба, которая с юности, крепче чем та, которая приобретенная уже в зрелом возрасте?

Нелли Куприянович:
Нет, нельзя сказать.

Наталья Надольская:
То есть годы – не показатель?

Нелли Куприянович:
Есть такое, что вот крепкая дружба строится у людей из детского сада, из армии, да? Вот очень крепкая мужская дружба, армейская. Когда в университете вместе учились. Она всегда крепкая, но она, получается, зависит от возраста и от нашего социального статуса. Например, там женщина вышла замуж, и если ее подруга незамужняя, то дружба начнет потихонечку затухать, спадать. Если вторая подруга тоже выходит замуж, все отлично, начинают дружить семьями.

В дружбе должны быть общие интересы. А какие отношения крепче – с юности или приобретённые в возрасте?-7

Екатерина Забенько:
Я поняла, нужно подруг себе начинать искать тогда, когда у тебя уже все сложилось в жизни.

Наталья Надольская:
Катя, а ты не заметила, как отваливаются друзья, когда появляются дети, да? Ты им про свои проблемы с ребенком, а они не могут поддержать разговор.

Екатерина Забенько:
Зато как появляются друзья, когда появляются деньги. Надо всегда понимать, почему друзья уходят и друзья приходят.

В дружбе должны быть общие интересы. А какие отношения крепче – с юности или приобретённые в возрасте?-10

Нелли Куприянович:
Здесь надо фильтровать. Когда хороший бизнес, деньги, достаток, замечательный муж, там хороший автомобиль, здесь уже дружба может портиться. Но тогда вопрос, была ли это настоящая дружба? Дружба может немного менять свой вектор только из-за социального вот этого статуса: замужем, не замужем, есть дети, нет детей. Потому что должны быть в дружбе общие интересы.

Это не совсем здоровые отношения. Почему в женской дружбе не должно быть конкуренции? Мнение психолога – подробнее здесь.

# Психология # общество # Кристина Сущеня # Нелли Куприянович # Екатерина Забенько # Наталья Надольская # Фотофакт

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