В дружбе должны быть общие интересы. А какие отношения крепче – с юности или приобретённые в возрасте?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Вот вы, Нелли, верите в женскую дружбу?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Конечно, есть и настоящая дружба женская, настоящая мужская, есть и верные браки. Все это есть, и все это существует. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Существует точно, да? У вас есть примеры? Вы с уверенностью заявляете? Нелли Куприянович:

Тысяча процентов, все это есть. Этого не много, к сожалению, но к этому нужно стремиться.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Нелли, а вот если говорить о крепости дружбы, можно ли сказать, что дружба, которая с юности, крепче чем та, которая приобретенная уже в зрелом возрасте? Нелли Куприянович:

Нет, нельзя сказать. Наталья Надольская:

То есть годы – не показатель? Нелли Куприянович:

Есть такое, что вот крепкая дружба строится у людей из детского сада, из армии, да? Вот очень крепкая мужская дружба, армейская. Когда в университете вместе учились. Она всегда крепкая, но она, получается, зависит от возраста и от нашего социального статуса. Например, там женщина вышла замуж, и если ее подруга незамужняя, то дружба начнет потихонечку затухать, спадать. Если вторая подруга тоже выходит замуж, все отлично, начинают дружить семьями.

Екатерина Забенько:

Я поняла, нужно подруг себе начинать искать тогда, когда у тебя уже все сложилось в жизни. Наталья Надольская:

Катя, а ты не заметила, как отваливаются друзья, когда появляются дети, да? Ты им про свои проблемы с ребенком, а они не могут поддержать разговор. Екатерина Забенько:

Зато как появляются друзья, когда появляются деньги. Надо всегда понимать, почему друзья уходят и друзья приходят.