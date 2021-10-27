Это не совсем здоровые отношения. Почему в женской дружбе не должно быть конкуренции? Мнение психолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Нелли, вопрос к вам. Вот женщины по своей природе соперницы. У меня там лучше, не знаю, может быть, муж, может быть, машина.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А может быть и муж, и машина.
Кристина Сущеня:
Разве этого факта недостаточно, чтобы усомниться вообще в существовании той самой женской дружбы?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Вообще, конкуренция – это не из женской энергии, а из мужской. В природе мужчины соперничают за внимание женщины. Поэтому, если у женщин идет какая-то конкуренция, мы уже можем говорить о том, что это, в принципе, не совсем здоровые отношения. Подруги должны друг друга поддерживать и радоваться, разделять радость друг друга.
Екатерина Забенько:
Скажите, а сразу ли нужно таких подруг от себя абстрагировать? Если ты ощущаешь, что это не твой человек, он не радуется твоим успехам, а больше приносит тебе какого-то негатива.
Нелли Куприянович:
Очень часто в дружбе бывает потребление. Когда одна подружка потребляет другую морально, материально, еще как-то там физически. Сливает ей, например, весь негатив, а в обратную сторону ничего не идет. Это тогда такая дружба: вампир, скажем и донор. Ничего в этом хорошего нет, потому что рано или поздно наступает какое-то истощение, и будет какой-нибудь коллапс.
Всегда нужно отслеживать свой комфорт. Если мне комфортно поддерживать подругу, есть у меня ресурс – здорово. Я могу сейчас ее послушать, я могу сейчас порадоваться ее каким-то там событиям прекрасным – замечательно.
Я считаю, что в настоящей дружбе люди должны быть максимально открытыми. Например, собрались мы с подругой в театр, и я в последний момент передумала, вот не хочу. И смотрите, есть два варианта. Что-то придумать – типа голова болит, не пойду поэтому. Я бы конечно пошла, но вот тут раскалывается у меня все. А второй вариант: «Слушай, я передумала, я не хочу сегодня идти». И вот, если с той стороны будет полное принятие: «Да, все понимаю, уважаю, нет проблем». Вот это точно настоящая дружба. Когда нет необходимости врать, тогда и не будет вот этого потребления и донорства.
В дружбе должны быть общие интересы. А какие отношения крепче – с юности или приобретенные в возрасте – подробнее здесь.