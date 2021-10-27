Это не совсем здоровые отношения. Почему в женской дружбе не должно быть конкуренции? Мнение психолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Нелли, вопрос к вам. Вот женщины по своей природе соперницы. У меня там лучше, не знаю, может быть, муж, может быть, машина. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А может быть и муж, и машина. Кристина Сущеня:

Разве этого факта недостаточно, чтобы усомниться вообще в существовании той самой женской дружбы?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Вообще, конкуренция – это не из женской энергии, а из мужской. В природе мужчины соперничают за внимание женщины. Поэтому, если у женщин идет какая-то конкуренция, мы уже можем говорить о том, что это, в принципе, не совсем здоровые отношения. Подруги должны друг друга поддерживать и радоваться, разделять радость друг друга. Екатерина Забенько:

Скажите, а сразу ли нужно таких подруг от себя абстрагировать? Если ты ощущаешь, что это не твой человек, он не радуется твоим успехам, а больше приносит тебе какого-то негатива.