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Дети Донбасса записали видеообращение к Лукашенко: «Я в 2015 году попала под миномётный обстрел»

27 октября 2021 13:33
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Новости Беларуси. «Спасибо вам за заботу и доброту!» Трогательное видеообращение поступило в адрес Александра Лукашенко. Дети Донбасса поблагодарили Президента за возможность реабилитации в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дети Донбасса записали видеообращение к Лукашенко: «Я в 2015 году попала под миномётный обстрел»-1

Группа из 150 детей из Донецкой области находилась там с 15 сентября по 5 октября. Помимо отдыха и оздоровления, для них был организован учебный процесс и экскурсионно-культурные мероприятия по знаковым местам Беларуси. Распоряжение об организации такой поездки было подписано Президентом Беларуси после того, как на имя главы государства поступила соответствующая просьба по линии благотворительных организаций. Александр Лукашенко данную инициативу поддержал. И теперь за это искренние слова благодарности.  

Дети Донбасса записали видеообращение к Лукашенко: «Я в 2015 году попала под миномётный обстрел»-4

Уважаемый Александр Григорьевич! Меня зовут Михайлова Юля, я в 2015 году попала под минометный обстрел. И, испытав ту боль войны на себе, хочу вам выразить огромную благодарность за заботу и доброту, которую вы подарили нашим детям: «дельфины», дети-сироты, дети, которые попали под обстрел, дети, которые лишились родителей из-за войны. Спасибо!  

# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Юлия Михайлова # Фотофакт

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