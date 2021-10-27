Дети Донбасса записали видеообращение к Лукашенко: «Я в 2015 году попала под миномётный обстрел»

Новости Беларуси. «Спасибо вам за заботу и доброту!» Трогательное видеообращение поступило в адрес Александра Лукашенко. Дети Донбасса поблагодарили Президента за возможность реабилитации в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа из 150 детей из Донецкой области находилась там с 15 сентября по 5 октября. Помимо отдыха и оздоровления, для них был организован учебный процесс и экскурсионно-культурные мероприятия по знаковым местам Беларуси. Распоряжение об организации такой поездки было подписано Президентом Беларуси после того, как на имя главы государства поступила соответствующая просьба по линии благотворительных организаций. Александр Лукашенко данную инициативу поддержал. И теперь за это искренние слова благодарности.