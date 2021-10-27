«Можем на выходных съездить в грибы!» Этот директор знает, как сплотить коллектив

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш». Ольга Коршун, ведущая:

Давайте поговорим про ваш коллектив. Вы так много о нем говорите, с любовью о нем отзываетесь. 80 человек всего работает на предприятии. Вы, наверное, знаете всех по именам?

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

Конечно. Мое утро начинается с того, что я где-то в 6:40 уже на территории предприятия. По сути ночной директор сторож сдает директору дневному. Ольга Коршун:

То есть вы первый человек, который приходит. Андрей Тимошкин:

Практически, может, кто-то из ребят чуть раньше приходит, но не без того. Затем я просто хожу по территории, она не очень большая. Я вижу, что было сделано, что сделано с точки зрения производства. При этом я утром общаюсь с людьми. Потому что людям, которые исполняют договоренности, которые были достигнуты на переговорах маркетингом, люди исполняют в цеху. Им тоже сложно. Это подготовка производства, это изменения. У них должно быть хорошее настроение. Каждое утро я заряжаюсь от них позитивом, а они от меня. Каждое утро мы в 20 минут седьмого, 40 минут до этого мы общаемся с людьми, в 20 минут мы проводим оперативное, легкое совещание и приступаем в половине восьмого к работе. Ольга Коршун:

Как вы им настроение поднимаете?

Андрей Тимошкин:

Где-то шутки, общаемся о жизни, о рыбалке, о природе, об охоте. Мы ездим в совместные поездки. Можем на выходных собраться и вместе съездить в грибы. Такие хорошие взаимоотношения в коллективе. Коллектив очень дружелюбный. Директор не деспот, но директор – директор. Ольга Коршун:

Что вы цените в людях? Как вы принимаете их на работу?

Андрей Тимошкин:

В людях очень сильно ценю духовность, искренность и профессионализм. Я не терплю обмана. Богатый духовно человек, искренний этого не допустит. Если у человека нет профессионализма, то на малом предприятии он моментально выпадает из нашей обоймы. Люди, которые сейчас подобрались, на любом предприятии приживутся и будут на очень хороших ролях. Я им это всегда говорю: «Ребята, то, что мы здесь совместно друг у друга научились, осознали, на рынке труда вы будете бесценны». В свое время я это оценил, когда я молодой специалист прошел тяжелейшую школу инновационного производства, вышел более обточенным, уже не было на мне таких больших шероховатостей, в том числе и личностного характера, когда мой профессионализм стал выше, чем моя личность. Это очень важно. Этот момент я помню, когда перешел, когда мне стало неважно, кто я, а важно, что я сделал. И я очень этому рад. В свое время, когда сложились так обстоятельства, это все под звездами, эти обстоятельства сложились так, что я попал на это предприятие, хотя многие говорили: «Куда ты идешь?» Ольга Коршун:

Почему так говорили? Андрей Тимошкин:

Тяжелая была обстановка.

Ольга Коршун:

Что там было? Андрей Тимошкин:

Сейчас же по-другому экономика предприятия рассматривается. Она рассматривается в экономических показателях в виде прибыли и других к этому сопоставимых показателей. А раньше было в объемах производства. Я пришел, машину служебную некуда было вогнать во двор, все было завалено продукцией. Соответственно, это кредиты, обязательства, суды, невыполненные контракты, через все это мы прошли. Ольга Коршун:

Сейчас склада нет на предприятии?