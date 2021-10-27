Председатель «Беллегпрома»: обсуждаем процессы роботизации, мы понимаем, что за этим будущее

Новости Беларуси. Необходимость цифровой трансформации производства 27 октября рассмотрели в Минске. Речь об этом шла на камвольном комбинате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все отрасли стремятся к автоматизации процессов и снижению затрат на производство. Не остается в стороне и белорусская легкая промышленность. В ходе встречи обсуждали практическое внедрение новых технологий на предприятиях легпрома. Производства задумываются о внедрении роботизированных технологий и видят в этом одну из возможностей для повышения своей конкурентоспособности на рынке. Сейчас активно ведется автоматизация учета технологических и бизнес-процессов, в том числе на таких предприятиях, как «Витебские ковры», «Камволь» и «Оршанский льнокомбинат».

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Процессы роботизации вошли уже в мысли, обсуждение, аналитику, анализ, на каких участках мы можем их применять. И мы над этим работаем. Это процессы небыстрые. На то, чтобы даже какую-то линейку роботизированную внедрить, уходят годы. Мы понимаем, что за роботизацией будущее.

Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Все главное, что нужно для успешной цифровой трансформации, мы сегодня увидели. Это серьезность намерений руководства и системность в подходе. Наверное, это две главные составляющие, которые делают успех. Учитывая, сколько в это вкладывает и этим занимается государство, думаю, все вместе мы в состоянии совершенно спокойно и достаточно быстро решить эти задачи.