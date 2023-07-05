«На них будет клеймо жертвы». Что может помочь детям рассказывать о совершенных против них преступлениях?

Педофилы. Есть такая проблема в обществе. Только по данным МВД, за год зафиксировано более 600 случаев. Кто в зоне риска и как с этим бороться? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азарёнком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Наталья Воронец, педагог-организатор средней школы №12 им. Героя Советского Союза И.К. Кабушкина г. Барановичи:

В первую очередь нужно ужесточить ответственность родителей, они тоже отвечают за своих детей. Если они не будут с ними разговаривать, не будет у них доверительных отношений, как ребенок расскажет, что с ним что-то произошло? Это первое. Второй момент – нужно рассказывать своим детям, что может с ними быть, чтобы они могли понимать, что плохо, а что хорошо, что с ними может сделать человек другой. Если им не сказать, что вот это, что с ним могут сделать, это плохо, он не будет знать, что это плохо.