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В декрете можно попробовать фриланс. Считают ли в Беларуси блогерство профессией?

16 февраля 2023 21:01
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Удаленная работа – осознанный выбор многих людей и компаний. Два года пандемии коронавируса сделали свое дело, но фриланс до сих пор вызывает у многих смешанные чувства. С одной стороны, это радость от свободы выбора проектов, заказчиков и географической точки, с другой – страх из-за нестабильности и нефиксированного дохода. О том, кому подходит удаленка и можно ли хорошо заработать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Порой смотришь на этих фрилансеров, которые сидят где-то на берегу океана с ноутбуком в руках. Вы не думали: «Где я не там свернула?»

В декрете можно попробовать фриланс. Считают ли в Беларуси блогерство профессией?-1

Анна Клинцевич, блогер:
Я сейчас в декрете нахожусь и задумываюсь о том, что можно попробовать фриланс, развивая свой блог. Мне кажется, это очень интересно и удобно.

Алеся Лакина:
Как успехи?

Анна Клинцевич:
Расту, развиваюсь потихоньку. С ребенком, мне кажется, намного удобнее фриланс, чем работать в офисе.

Алеся Лакина:
В какой сфере вы хотите?

Анна Клинцевич:
Сейчас я развиваюсь как блогер – социальные сети, TikTok, Instagram.

Алеся Лакина:
Сколько подписчиков?

В декрете можно попробовать фриланс. Считают ли в Беларуси блогерство профессией?-4

Анна Клинцевич:
В TikTok – 55 тысяч, в Instagram – 14,5 тысячи. Я только сейчас начала. Где-то год, как я развиваюсь в этой сфере.

Алеся Лакина:
За год достаточно неплохо.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Блогинг у нас вообще сейчас попадает под категорию фриланса?

В декрете можно попробовать фриланс. Считают ли в Беларуси блогерство профессией?-7

Инна Назарчик, юрист, руководитель системы менеджмента качества медицинского учреждения:
Блогинг как профессия: в едином перечне, едином республиканском реестре такой профессии сегодня у нас не существует. В случае если человек занимается блогингом и зарабатывает на этом определенные средства, то, конечно же, на любые заработанные средства должны быть уплачены налоги. С любых средств, каким бы образом они ни были получены.

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# Работа # общество # Алеся Лакина # Анна Клинцевич # Юлия Самусенко # Инна Назарчик # Фотофакт

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