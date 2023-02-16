В декрете можно попробовать фриланс. Считают ли в Беларуси блогерство профессией?

Удаленная работа – осознанный выбор многих людей и компаний. Два года пандемии коронавируса сделали свое дело, но фриланс до сих пор вызывает у многих смешанные чувства. С одной стороны, это радость от свободы выбора проектов, заказчиков и географической точки, с другой – страх из-за нестабильности и нефиксированного дохода. О том, кому подходит удаленка и можно ли хорошо заработать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Порой смотришь на этих фрилансеров, которые сидят где-то на берегу океана с ноутбуком в руках. Вы не думали: «Где я не там свернула?»

Анна Клинцевич, блогер:

Я сейчас в декрете нахожусь и задумываюсь о том, что можно попробовать фриланс, развивая свой блог. Мне кажется, это очень интересно и удобно. Алеся Лакина:

Как успехи? Анна Клинцевич:

Расту, развиваюсь потихоньку. С ребенком, мне кажется, намного удобнее фриланс, чем работать в офисе. Алеся Лакина:

В какой сфере вы хотите? Анна Клинцевич:

Сейчас я развиваюсь как блогер – социальные сети, TikTok, Instagram. Алеся Лакина:

Сколько подписчиков?