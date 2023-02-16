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«Создание новой политической партии – очень интересное событие в стране». Какие задачи будут у «Белой Руси»?

16 февраля 2023 20:56
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Новости Беларуси. В каждом районе столицы активно проходят учредительные собрания по созданию новой политической партии «Белая Русь». Так, Московский представят 36 делегатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это профессионалы своего дела с существенным опытом общественной работы.

«Создание новой политической партии – очень интересное событие в стране». Какие задачи будут у «Белой Руси»?-1

Напомним, главной задачей новой политической силы станет консолидация белорусского народа. После государственной регистрации партии все участники учредительного собрания станут ее членами и приобретут соответствующие права и обязанности.

«Создание новой политической партии – очень интересное событие в стране». Какие задачи будут у «Белой Руси»?-4

Игорь Цыбин, председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь»:
Создание новой политической партии – это очень интересное событие в стране, также для Московского района. Тот актив, который войдет в политическую партию, это действительно та консолидирующая сила, которая способна решать самые насущные проблемы и острые вопросы, которые будут стоять перед нашим государством и нашим обществом.

«Создание новой политической партии – очень интересное событие в стране». Какие задачи будут у «Белой Руси»?-7

Вадим Юревич, заведующий клинико-диагностической лабораторией РНПЦ оториноларингологии:
Молодежь будет нести ответственность за развитие гражданского общества, государства. Это будет своего рода взаимосвязь между молодыми людьми, обществом и властью.

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Окончательное название партии, ее состав и программу определят 18 марта. Учредительный съезд пройдет в Минске.

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# Белорусские партии # общество # Игорь Цыбин # Вадим Юревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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