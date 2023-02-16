«Создание новой политической партии – очень интересное событие в стране». Какие задачи будут у «Белой Руси»?

Новости Беларуси. В каждом районе столицы активно проходят учредительные собрания по созданию новой политической партии «Белая Русь». Так, Московский представят 36 делегатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это профессионалы своего дела с существенным опытом общественной работы.

Напомним, главной задачей новой политической силы станет консолидация белорусского народа. После государственной регистрации партии все участники учредительного собрания станут ее членами и приобретут соответствующие права и обязанности.

Игорь Цыбин, председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь»: Создание новой политической партии – это очень интересное событие в стране, также для Московского района. Тот актив, который войдет в политическую партию, это действительно та консолидирующая сила, которая способна решать самые насущные проблемы и острые вопросы, которые будут стоять перед нашим государством и нашим обществом.

Вадим Юревич, заведующий клинико-диагностической лабораторией РНПЦ оториноларингологии:

Молодежь будет нести ответственность за развитие гражданского общества, государства. Это будет своего рода взаимосвязь между молодыми людьми, обществом и властью.

Бельский: «Продемонстрировать единство, обеспечить волю народа». Чем отличаются задачи ВНС и партии «Белая Русь»? Читайте здесь.

Окончательное название партии, ее состав и программу определят 18 марта. Учредительный съезд пройдет в Минске.