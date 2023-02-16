«Биржа берёт процент за вашу безопасность». Как фрилансерам избежать мошенничества со стороны заказчиков из-за рубежа?

Удаленная работа – осознанный выбор многих людей и компаний. Два года пандемии коронавируса сделали свое дело, но фриланс до сих пор вызывает у многих смешанные чувства. С одной стороны, это радость от свободы выбора проектов, заказчиков и географической точки, с другой – страх из-за нестабильности и нефиксированного дохода. О том, кому подходит удаленка и можно ли хорошо заработать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Давайте разберем, если не на территории Беларуси находится злоумышленник, который не заплатил денег [за фриланс – прим. ред.].