«Биржа берёт процент за вашу безопасность». Как фрилансерам избежать мошенничества со стороны заказчиков из-за рубежа?
Удаленная работа – осознанный выбор многих людей и компаний. Два года пандемии коронавируса сделали свое дело, но фриланс до сих пор вызывает у многих смешанные чувства. С одной стороны, это радость от свободы выбора проектов, заказчиков и географической точки, с другой – страх из-за нестабильности и нефиксированного дохода. О том, кому подходит удаленка и можно ли хорошо заработать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Давайте разберем, если не на территории Беларуси находится злоумышленник, который не заплатил денег [за фриланс – прим. ред.].
Инна Назарчик, юрист, руководитель системы менеджмента качества медицинского учреждения:
Ситуация достаточно сложная, потому что мы должны понимать, что наше законодательство распространяется только на территорию Республики Беларусь. На работодателя, если он находится на Кипре и зарегистрирован там, распространяется законодательство той страны. Как-то принудить выполнять нормы права, к сожалению, на данном этапе, видимо, не представляется возможным, кроме негативных отзывов, наверное, дизлайков и так далее.
Ольга Дулевич, HR-эксперт, бизнес-коуч:
Выход есть.
Инна Назарчик:
Выход есть, коллеги подскажут.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какой?
Ольга Дулевич:
Фрилансер, когда работает не на локальном рынке (мы говорим о площадках, биржах), эти биржи дают им какую-то определенную долю гарантии. Когда вы ищете заказчика через биржи, биржа берет процент за вашу безопасность. Они берут с заказчика уже предоплату, которая вносится на биржу. При успешном завершении заказа и готовности заказчика его оплатить биржа платит на ваш электронный кошелек. Если заказчик не оплатил, то биржа несет определенный процент убытков ваших. То есть какую-то сумму вы все равно получите, независимо от того, какой итоговый бонус вы должны были получить.
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