Это политические игры? Растёт количество транспорта на въезд в ЕС. Репортаж с границы Беларуси

Пограничный беспредел или политические игры? Литва узаконила длинные очереди перед пунктами пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взаимодействие по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу прекращено в одностороннем порядке. Закрыто и железнодорожное сообщение с Беларусью через переход «Бенякони». А между тем количество транспорта на въезд в страны Евросоюза растет. Что сейчас происходит на белорусско-литовской границе – узнавала Елена Бережная.

Елена Бережная, корреспондент:

Мы находимся в пункте пропуска «Привалка». Сейчас здесь в ожидании сотни грузовиков. Очередь из фур растянулась более чем на 3 километра, и это еще не предел. Судя по заявлениям сопредельной стороны, обстановка будет только накаляться. На литовское направление рассчитывали водители после закрытия поляками погранперехода «Бобровники», с нашей стороны «Берестовица». Однако и тут шлагбаум опускается. Литва 16 февраля без объяснения причин прекратила взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Люди теряют не только время, но и деньги.

Запускают так, что мы за вчерашний день буквально 50-100 метров проехали, больше мы проехать не смогли, потому что не пропускают. Вообще нет никакой пропускной способности.

– У нас за сутки 200-300 метров. Не знаю, с чем связано. Чем дальше, тем хуже.

– Почему сейчас такая ситуация складывается?

– Политика. Однозначно. «Тут на час работы всего. А уже стоит четыре часа». Что говорят белорусы на ПП «Привалка»? Читайте здесь. Последние новости разочаровали гражданина Литвы Йонаса. Мужчина перевозит медицинское оборудование в Россию, сейчас возвращается порожняком. Решение руководства своей страны не поддерживает. Говорит, в проигрыше в итоге останутся все – не только чужие, но и свои.

Очень плохо отношусь к этому. Если не дадут работать, будет и нам проблема, водителям в Литве. Сложности и у водителей легковых автомобилей. Граждане Литвы и Польши, которые привыкли ездить в Беларусь по безвизу, теперь должны будут сутками стоять в очередях. Впрочем, и до официального уведомления белорусской стороны контрольные службы Литвы регулярно игнорировали двусторонние договоренности. Коллапс на границе создавался и раньше – разумеется, преднамеренно. Пункты пропуска работали с перебоями, а количество оформленных машин редко превышало и половину от нормы. «Это решение недружественное». Очередь в ПП «Привалка» растянулась на 3 километра. Подробности. Эксперты заявляют о недальновидности решений Вильнюса. Пострадает экономика. Но, похоже, в Литве этим вопросом не обеспокоены. Очевидно, что решение политическое.