В честь лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко в Барановичах установят памятник
Новости Беларуси. Герои Беларуси посмертно. 24 ноября Президент подписал указ о присвоении этого высокого звания летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тот роковой день в ходе учебного полета у потерпевшего крушение самолета Як-130 практически мгновенно друг за другом отказали различного уровня системы управления. Но пилоты смогли избежать еще большей беды и увели самолет на единственный свободный участок земли между жилыми домами в Барановичах. Но сами погибли. Их хоронили как настоящих героев. В минуте молчания застыла вся страна.
Александр Лукашенко о погибших летчиках: «Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг». Читайте здесь.
Все это произошло 19 мая. Их подвиг не забыт. Теперь погибший экипаж Лидской штурмовой авиабазы Герои Беларуси посмертно. В Барановичах в их честь установят памятник и назовут улицу.
Владимир Скоркин, заместитель командира 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск Вооруженных Сил Беларуси:
Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко до последнего боролись в катастрофической ситуации с практически неуправляемым воздушным судном. Приняли, на мой взгляд, единственное грамотное решение, тем самым проявив героизм, мужество, направив самолет на единственное безопасное место, тем самым не принеся какого-либо вреда и ущерба нашим мирным жителям. То есть действительно герои, тут больше добавить и нечего.
Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Данный поступок, данный геройский поступок – на одном таком поступке можно воспитать целое поколение. Когда осознавая, до конца осознавая последствия, люди жертвовали своими жизнями ради других.
Напомним, в новейшей истории страны именно за подобный подвиг первое звание Героя Беларуси посмертно было присвоено летчику Владимиру Карвату – он отвел пылающую машину сразу от нескольких деревень.