В честь лётчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко в Барановичах установят памятник

Новости Беларуси. Герои Беларуси посмертно. 24 ноября Президент подписал указ о присвоении этого высокого звания летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тот роковой день в ходе учебного полета у потерпевшего крушение самолета Як-130 практически мгновенно друг за другом отказали различного уровня системы управления. Но пилоты смогли избежать еще большей беды и увели самолет на единственный свободный участок земли между жилыми домами в Барановичах. Но сами погибли. Их хоронили как настоящих героев. В минуте молчания застыла вся страна. Александр Лукашенко о погибших летчиках: «Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг». Читайте здесь.

Все это произошло 19 мая. Их подвиг не забыт. Теперь погибший экипаж Лидской штурмовой авиабазы Герои Беларуси посмертно. В Барановичах в их честь установят памятник и назовут улицу.

Владимир Скоркин, заместитель командира 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск Вооруженных Сил Беларуси:

Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко до последнего боролись в катастрофической ситуации с практически неуправляемым воздушным судном. Приняли, на мой взгляд, единственное грамотное решение, тем самым проявив героизм, мужество, направив самолет на единственное безопасное место, тем самым не принеся какого-либо вреда и ущерба нашим мирным жителям. То есть действительно герои, тут больше добавить и нечего.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Данный поступок, данный геройский поступок – на одном таком поступке можно воспитать целое поколение. Когда осознавая, до конца осознавая последствия, люди жертвовали своими жизнями ради других.