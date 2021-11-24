Беженец на границе: никто не знает, сколько дней мы проведём здесь – один, два, неделю, год

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев. Беларусь продолжает оказывать помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ. В этом выпуске на прямой связи со студией наш корреспондент Константин Герцев. От него мы ждем последнюю информацию с белорусско-польской границы.

Константин Герцев, корреспондент:

Мы находимся в торгово-логистическом центре. И если до обеда наших ближневосточных друзей смущала погода, то сейчас, когда погода стала лучше, они все вышли на улицу. Сейчас здесь атмосфера восточного базара. Получают регулярно горячее питание, гуманитарную помощь, идут в автолавки, набирают воду.

Перед выходом в прямой эфир мы пообщались с некоторыми представителями беженцев, и вот что они нам сказали.

Здесь очень холодно. Все хотят в Германию, но никто не знает, сколько мы еще будем здесь, сколько дней проведем здесь – один, два, неделю, год.