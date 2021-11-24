Прямой эфир

Беженец на границе: никто не знает, сколько дней мы проведём здесь – один, два, неделю, год

24 ноября 2021 14:17
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Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев. Беларусь продолжает оказывать помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ.  

В этом выпуске на прямой связи со студией наш корреспондент Константин Герцев. От него мы ждем последнюю информацию с белорусско-польской границы.  

Беженец на границе: никто не знает, сколько дней мы проведём здесь – один, два, неделю, год-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Мы находимся в торгово-логистическом центре. И если до обеда наших ближневосточных друзей смущала погода, то сейчас, когда погода стала лучше, они все вышли на улицу. Сейчас здесь атмосфера восточного базара. Получают регулярно горячее питание, гуманитарную помощь, идут в автолавки, набирают воду. 

Беженец на границе: никто не знает, сколько дней мы проведём здесь – один, два, неделю, год-4

Перед выходом в прямой эфир мы пообщались с некоторыми представителями беженцев, и вот что они нам сказали.  

Беженец на границе: никто не знает, сколько дней мы проведём здесь – один, два, неделю, год-7

Здесь очень холодно. Все хотят в Германию, но никто не знает, сколько мы еще будем здесь, сколько дней проведем здесь – один, два, неделю, год.  

Беженец на границе: никто не знает, сколько дней мы проведём здесь – один, два, неделю, год-10

Ждем, когда Евросоюз ответит нам. Мы хотим в Германию. Выпал снег – это, конечно, весело, но дети могут заболеть. Мы хотим стабильности.  

Беженец на границе: никто не знает, сколько дней мы проведём здесь – один, два, неделю, год-13

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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