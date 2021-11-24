Прямой эфир

«Мы не уедем сегодня до позднего вечера». Чемоданова рассказала, как организована помощь для беженцев на границе

24 ноября 2021 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев. Беларусь продолжает оказывать помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ.  

«Мы не уедем сегодня до позднего вечера». Чемоданова рассказала, как организована помощь для беженцев на границе-1

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Первые предметы необходимости, начиная от продуктов питания. В основном это, конечно, было детское питание – различные пюре, печенье – такие сухпайки, которые можно дать в руку, они не портящиеся и так далее. Кроме этого и продукты питания, которые уже подлежат приготовлению – крупы, тушенка и многое другое.

Очень многие к нам приходили сами. Просто приносили пакеты с одеждой, едой. Вы знаете, никто не спрашивает: кому вы это будете передавать конкретно или пришлите нам фото, что вы действительно это доставили. Люди просто приносят помощь и говорят: отдайте тем, кто в этом нуждается.

«Мы не уедем сегодня до позднего вечера». Чемоданова рассказала, как организована помощь для беженцев на границе-4

Наши студенты столичные не просто сегодня раздавали кашу и где-то занимались тем, что оказывали помощь в переводе с иностранного языка на русский. Нет. Работы много еще. Мы не уедем сегодня до позднего вечера. Если понадобится помощь – раскладывать продукты питания и предметы одежды, то сегодня все, естественно, в этой работе будут задействованы.

«Мы не уедем сегодня до позднего вечера». Чемоданова рассказала, как организована помощь для беженцев на границе-7

Читайте также:  

Андрей Кунцевич о пресс-центре на границе: для журналистов оборудованы 8 рабочих мест с доступом в интернет

Установлены около 30 биотуалетов, каждые 3 часа вывозится мусор. Кто и как поддерживает чистоту в ТЛЦ?

«Шоколад сегодня раздавали». Какие продукты и вещи передают беженцам в логистическом центре?

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Ольга Чемоданова # Константин Герцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чтобы личная информация не попала в руки мошенников. Какие задачи будет решать центр защиты персональных данных?
24 ноября 2021 13:49

Чтобы личная информация не попала в руки мошенников. Какие задачи будет решать центр защиты персональных данных?

Чего белорусы ждут от новой Конституции? Накануне референдума в стране проводят масштабное социсследование
24 ноября 2021 13:14

Чего белорусы ждут от новой Конституции? Накануне референдума в стране проводят масштабное социсследование

Какие витамины необходимы каждой женщине и как их правильно подобрать?
24 ноября 2021 13:13

Какие витамины необходимы каждой женщине и как их правильно подобрать?