«Мы не уедем сегодня до позднего вечера». Чемоданова рассказала, как организована помощь для беженцев на границе

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев. Беларусь продолжает оказывать помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Первые предметы необходимости, начиная от продуктов питания. В основном это, конечно, было детское питание – различные пюре, печенье – такие сухпайки, которые можно дать в руку, они не портящиеся и так далее. Кроме этого и продукты питания, которые уже подлежат приготовлению – крупы, тушенка и многое другое.

Очень многие к нам приходили сами. Просто приносили пакеты с одеждой, едой. Вы знаете, никто не спрашивает: кому вы это будете передавать конкретно или пришлите нам фото, что вы действительно это доставили. Люди просто приносят помощь и говорят: отдайте тем, кто в этом нуждается.