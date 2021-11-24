«Мы не уедем сегодня до позднего вечера». Чемоданова рассказала, как организована помощь для беженцев на границе

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев. Беларусь продолжает оказывать помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ.
Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев. Беларусь продолжает оказывать помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Первые предметы необходимости, начиная от продуктов питания. В основном это, конечно, было детское питание – различные пюре, печенье – такие сухпайки, которые можно дать в руку, они не портящиеся и так далее. Кроме этого и продукты питания, которые уже подлежат приготовлению – крупы, тушенка и многое другое.
Очень многие к нам приходили сами. Просто приносили пакеты с одеждой, едой. Вы знаете, никто не спрашивает: кому вы это будете передавать конкретно или пришлите нам фото, что вы действительно это доставили. Люди просто приносят помощь и говорят: отдайте тем, кто в этом нуждается.
Наши студенты столичные не просто сегодня раздавали кашу и где-то занимались тем, что оказывали помощь в переводе с иностранного языка на русский. Нет. Работы много еще. Мы не уедем сегодня до позднего вечера. Если понадобится помощь – раскладывать продукты питания и предметы одежды, то сегодня все, естественно, в этой работе будут задействованы.
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