Чтобы личная информация не попала в руки мошенников. Какие задачи будет решать центр защиты персональных данных?

Новости Беларуси. Каждый человек имеет право знать, кто, как, в каком объеме и зачем работает с его персональными данными. Такое мнение высказал директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, эта структура создана 15 ноября, в день вступления в силу новых правил по охране личной информации белорусов. Эти правила обязали отечественные компании хранить персональные данные наших сограждан. Сам же центр обеспечит методологическое сопровождение и обучение.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

Центр будет решать две основополагающие задачи: во-первых, непосредственно обеспечивать реализацию закона, связанного с защитой персональных данных; и во-вторых, обеспечивать обучение, повышение квалификации и в ином краткосрочном формате лиц по вопросам, связанным с защитой персональных данных и по тематикам технической и криптографической защиты информации.

Кирилл Лаптев, адвокат:

С 1 марта вступили в силу изменения в административном регулировании, у нас появилась новая отдельная статья 23.7 в Кодексе об административных правонарушениях, которая налагает административную ответственность, специально затрагивающую обработку персональных данных, нарушение требований законодательства. Эта ответственность может применяться как к физическим лицам, так и к юридическим лицам в определенных случаях, в том числе невыполнения требований нового закона.