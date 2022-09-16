Воспитанники Центра творчества детей и молодёжи Минского района нарисовали мурал в Ждановичах

Новости Беларуси. Яркий стрит-арт. В агрогородке Ждановичи появился новый мурал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его разработали в рамках профилактической акции ГАИ «Внимание – дети». Рисунок украшает стену гаражного кооператива на улице Линейной.

Придумали и реализовали граффити воспитанники районного центра творчества детей и молодежи. Это ученики разных школ пристоличья. На создание стрит-арта у ребят ушло почти полдня.

Милана Бубич, воспитанница Центра творчества детей и молодежи Минского района:

Интересный опыт. В целом мне нравится рисовать. И в большом формате на стене это было очень интересно. Мы решили нарисовать инспектора ГАИ, который вместе с детьми собирает два слова: «Внимание дети» из кубиков. Этим мы показали, что нужно соблюдать правила дорожного движения.

Анастасия Лукша, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Минского района:

Искали аналоги. Потом стилизовали все это, и в дальнейшем, чтобы получился красивый продукт, дети рисовали эскиз. Дети в реальной жизни могут почувствовать, как создается масштабное искусство.

Павел Кулаков, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Минского райисполкома:

Изображение рисунков профилактической направленности благоприятно влияют на предупреждения и предотвращения совершения дорожно-транспортных происшествий. Не просто так выбран фон изображения – именно желтый цвет, так как он благоприятно влияет на безопасность дорожного движения.