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Воспитанники Центра творчества детей и молодёжи Минского района нарисовали мурал в Ждановичах

16 сентября 2022 18:45
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Новости Беларуси. Яркий стрит-арт. В агрогородке Ждановичи появился новый мурал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Воспитанники Центра творчества детей и молодёжи Минского района нарисовали мурал в Ждановичах-1

Его разработали в рамках профилактической акции ГАИ «Внимание – дети». Рисунок украшает стену гаражного кооператива на улице Линейной.  

Воспитанники Центра творчества детей и молодёжи Минского района нарисовали мурал в Ждановичах-4

Придумали и реализовали граффити воспитанники районного центра творчества детей и молодежи. Это ученики разных школ пристоличья. На создание стрит-арта у ребят ушло почти полдня.  

Воспитанники Центра творчества детей и молодёжи Минского района нарисовали мурал в Ждановичах-7

Милана Бубич, воспитанница Центра творчества детей и молодежи Минского района:  
Интересный опыт. В целом мне нравится рисовать. И в большом формате на стене это было очень интересно. Мы решили нарисовать инспектора ГАИ, который вместе с детьми собирает два слова: «Внимание дети» из кубиков. Этим мы показали, что нужно соблюдать правила дорожного движения.  

Воспитанники Центра творчества детей и молодёжи Минского района нарисовали мурал в Ждановичах-10

Анастасия Лукша, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Минского района:  
Искали аналоги. Потом стилизовали все это, и в дальнейшем, чтобы получился красивый продукт, дети рисовали эскиз. Дети в реальной жизни могут почувствовать, как создается масштабное искусство.  

Воспитанники Центра творчества детей и молодёжи Минского района нарисовали мурал в Ждановичах-13

Павел Кулаков, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Минского райисполкома:  
Изображение рисунков профилактической направленности благоприятно влияют на предупреждения и предотвращения совершения дорожно-транспортных происшествий. Не просто так выбран фон изображения – именно желтый цвет, так как он благоприятно влияет на безопасность дорожного движения.  

Воспитанники Центра творчества детей и молодёжи Минского района нарисовали мурал в Ждановичах-16

Это пилотный проект. Планируется, что подобные тематические стрит-арты появятся и в других населенных пунктах пристоличья.  

# ГАИ # общество # Милана Бубич # Анастасия Лукша # Павел Кулаков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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