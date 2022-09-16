«Они будут с удовольствием сюда ходить». Дмитрий Лукашенко об открытии нового тренажёрного зала в Академии МВД

Новости Беларуси. Еще больше спортивных площадок на карте Минска. Ко Дню народного единства в Академии МВД открыли новый тренажерный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просторное помещение и больше 20 различных тренажеров для всех групп мышц. Все по современным спортивным требованиям. Такие щедрые подарки накануне праздника в одном из самых престижных вузов страны получили при поддержке Президентского спортивного клуба. Проводить время в спортивном зале курсанты и офицеры смогут сколько угодно. Занятия на тренажерах в режиме «безлимит».

Артем Хитро, курсант Академии МВД Беларуси:

Такого тренажерного зала реально не хватало. Столько тренажеров! Слышал, что еще не все завезли. Очень тяжело найти что-то подходящее. Еще и цены высокие. А для нас, курсантов, сделали все просто отлично, бесплатно. Главное не лениться, тогда можно достичь очень больших результатов.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Вот эти ребята, которых вы видите сегодня, они будут с удовольствием сюда ходить. Как мы уже говорили с министром, если будет возможность, на выходные сюда еще и семьи пригласят. Это очень важно. И хочу пожелать ребятам, чтобы они здесь укрепляли свое здоровье и поднимали всегда свою силу духа здесь.