Пархомчик: рост электротранспорта в Беларуси шагает семимильными шагами, приближаемся к цифре 4000 машин

Новости Беларуси. В Минске 27 декабря открыли первый супербыстрый зарядный комплекс для электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь потребуется лишь 10 минут, чтобы без проблем преодолеть путь длиною в 300 километров. Подробности.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Очень важно, что все оборудование, все технологии, программный продукт разработаны специалистами Республики Беларусь. То есть мы являемся открывателями в какой-то степени на просторах бывшего Советского Союза. И можем предлагать другим государствам тот продукт, который создан. Необходимость в этом есть однозначно. Потому что мы заметили, что рост электротранспорта в Республике Беларусь шагает семимильными шагами. Если в 2020 году у нас на учете находилось в пределах 80-90 машин, то уже по итогам этого года мы приближаемся к цифре 4 000 машин.
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