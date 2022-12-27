Прямой эфир

Пархомчик: рост электротранспорта в Беларуси шагает семимильными шагами, приближаемся к цифре 4000 машин

27 декабря 2022 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 27 декабря открыли первый супербыстрый зарядный комплекс для электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь потребуется лишь 10 минут, чтобы без проблем преодолеть путь длиною в 300 километров. Подробности.

Пархомчик: рост электротранспорта в Беларуси шагает семимильными шагами, приближаемся к цифре 4000 машин-1

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Очень важно, что все оборудование, все технологии, программный продукт разработаны специалистами Республики Беларусь. То есть мы являемся открывателями в какой-то степени на просторах бывшего Советского Союза. И можем предлагать другим государствам тот продукт, который создан. Необходимость в этом есть однозначно. Потому что мы заметили, что рост электротранспорта в Республике Беларусь шагает семимильными шагами. Если в 2020 году у нас на учете находилось в пределах 80-90 машин, то уже по итогам этого года мы приближаемся к цифре 4 000 машин.

Пархомчик: рост электротранспорта в Беларуси шагает семимильными шагами, приближаемся к цифре 4000 машин-4

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Транспорт Беларуси # общество # Петр Пархомчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске заработал первый супербыстрый зарядный комплекс
27 декабря 2022 10:51

В Минске заработал первый супербыстрый зарядный комплекс

Этот вид рака встречается чаще остальных. Врач медицинского центра «Нордин» рассказал, как справиться с болезнью
27 декабря 2022 09:40

Этот вид рака встречается чаще остальных. Врач медицинского центра «Нордин» рассказал, как справиться с болезнью

Сотни единиц техники работают на расчистке снега в Беларуси
27 декабря 2022 08:15

Сотни единиц техники работают на расчистке снега в Беларуси