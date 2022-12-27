Пархомчик: рост электротранспорта в Беларуси шагает семимильными шагами, приближаемся к цифре 4000 машин

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень важно, что все оборудование, все технологии, программный продукт разработаны специалистами Республики Беларусь. То есть мы являемся открывателями в какой-то степени на просторах бывшего Советского Союза. И можем предлагать другим государствам тот продукт, который создан. Необходимость в этом есть однозначно. Потому что мы заметили, что рост электротранспорта в Республике Беларусь шагает семимильными шагами. Если в 2020 году у нас на учете находилось в пределах 80-90 машин, то уже по итогам этого года мы приближаемся к цифре 4 000 машин.