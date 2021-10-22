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«Практически все страны идут этим путём». Президент Беларуси о значимости электротранспорта

22 октября 2021 18:15
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Новости Беларуси. О ценах и зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Можно постоянно издавать новые циркуляры и инструкции. Но ковид этим не победить. Только создается определенное напряжение в обществе. Надо реально работать.  

«Практически все страны идут этим путём». Президент Беларуси о значимости электротранспорта-1

От электронных мессенджеров до электротранспорта. В Беларуси для него дан зеленый свет. Это и экологично, и экономично. Заметно сокращаются выбросы в атмосферу вредных веществ, а стоимость поездки на электромобиле в четыре раза дешевле, чем на транспорте с бензиновым двигателем.  

«Практически все страны идут этим путём». Президент Беларуси о значимости электротранспорта-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сегодня уже практически все страны идут этим путем. Это насущная необходимость и для нас как с позиции отсутствия достаточных объемов собственной нефти, так и с учетом запуска Белорусской атомной станции. Кроме сугубо экономических аспектов немаловажно и экологическое измерение этой проблемы, поэтому останавливаться в создании надлежащих условий функционирования этой новой сферы нельзя ни в коем случае. Назрела необходимость введения дополнительных стимулов. Позволят ли эти так называемые стимулы, которые предлагаются, активнее оснащать парки электротранспортом как для пассажирских, так и для коммерческих перевозок? Сделают ли они эту технику более доступной для наших граждан и для бизнеса?  

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# Электромобили # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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