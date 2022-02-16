Татьяна Рунец: позитивно отмечать, что молодёжь с интересом восприняла изменения Конституции

Новости Беларуси. Проект изменений и дополнений Основного закона обсудили 16 февраля сенаторы и учащиеся финансово-экономического колледжа. Многие из присутствующих в зале будут голосовать впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старшекурсники активно подключились к дискуссии. Больше всего их заинтересовала новелла о сохранении исторической памяти и подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Важно, что Конституция сохраняет социальную направленность: поддержка семей с детьми, сиротам, право на бесплатное лечение.

Татьяна Рунец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Позитивно, в общем-то, отмечать, что молодежь с интересом восприняла изменения в Конституцию по сохранению исторической памяти, по семейным ценностям, по традициям Республики Беларусь. Это тоже вызывало у молодежи очень большой интерес.

Мне нравится общаться с молодежью, потому что молодежь – это наше не только будущее, но и наше настоящее. Чем больше мы им расскажем и заложим в них сейчас, тем больше они передадут нашим внукам, другим поколениям.