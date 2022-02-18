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В БГУИР обсудили проект обновлённой Конституции. Какие темы волнуют студентов?

18 февраля 2022 14:13
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Новости Беларуси. Сохранение социальной направленности государственной политики, укрепление института семьи, участие молодежи в общественно-политической жизни страны. Эти темы поднимались на встрече главы администрации Советского района со студентами и преподавателями университета информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основная цель – обсудить предлагаемые изменения и дополнения Конституции Беларуси.  

В БГУИР обсудили проект обновлённой Конституции. Какие темы волнуют студентов?-1

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:  
Эти встречи постоянные, диалог у нас с руководством вуза также постоянный и помощь от вуза мы тоже постоянно получаем. У нас ежегодно весной, осенью месячники, поэтому студенты и преподаватели вуза активно принимают участие в благоустройстве нашей столицы и нашего района.  

В БГУИР обсудили проект обновлённой Конституции. Какие темы волнуют студентов?-4

Владимир Мелентьев, председатель профсоюзной организации Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:   
Профсоюзы очень активно были включены в работу по обсуждению обновленной версии Конституции. Очень много предложений, вопросов поступило именно от студентов. Основные из них были связаны с изменениями по линии молодежной политики. О том, что впервые в Конституции начала упоминаться молодежь в целом как часть нашей республики.  

В БГУИР обсудили проект обновлённой Конституции. Какие темы волнуют студентов?-7

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:  
Для отдельной категории граждан республики, это студенты, как правило, первого курса, второго курса, это первая избирательная кампания, для них это первый референдум. Надо понимать, что для них это большая удача и очень большой шанс – принять участие в определении будущего нашей страны на уровне изменения Основного закона.  

В БГУИР обсудили проект обновлённой Конституции. Какие темы волнуют студентов?-10

Молодежь могла получить ответы от главы района на все волнующие их вопросы. Студентов интересовала возможность получения арендного жилья для выпускников вуза, трудоустройство после окончания учебы и развитие спорта.  

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# Конституция # общество # Сергей Хильман # Владимир Мелентьев # Вадим Богуш # Фотофакт

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