В БГУИР обсудили проект обновлённой Конституции. Какие темы волнуют студентов?

Новости Беларуси. Сохранение социальной направленности государственной политики, укрепление института семьи, участие молодежи в общественно-политической жизни страны. Эти темы поднимались на встрече главы администрации Советского района со студентами и преподавателями университета информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основная цель – обсудить предлагаемые изменения и дополнения Конституции Беларуси.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Эти встречи постоянные, диалог у нас с руководством вуза также постоянный и помощь от вуза мы тоже постоянно получаем. У нас ежегодно весной, осенью месячники, поэтому студенты и преподаватели вуза активно принимают участие в благоустройстве нашей столицы и нашего района.

Владимир Мелентьев, председатель профсоюзной организации Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Профсоюзы очень активно были включены в работу по обсуждению обновленной версии Конституции. Очень много предложений, вопросов поступило именно от студентов. Основные из них были связаны с изменениями по линии молодежной политики. О том, что впервые в Конституции начала упоминаться молодежь в целом как часть нашей республики.