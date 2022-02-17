Председатель БУТБ об обсуждении Конституции: в первую очередь коллектив волнуют вопросы семьи

Новости Беларуси. Об изменениях в главный закон говорили в Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С трудовым коллективом встретился председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Сивец.

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:

В первую очередь вопросы, которые интересуют коллектив, – это вопросы семьи. Насколько мы читали изменения, которые были предложены и вынесены на обсуждение, это вопросы, как раз таки касающиеся семьи и семейных ценностей.

Напомним, референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля.