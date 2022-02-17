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Председатель БУТБ об обсуждении Конституции: в первую очередь коллектив волнуют вопросы семьи

17 февраля 2022 07:14
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Новости Беларуси. Об изменениях в главный закон говорили в Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С трудовым коллективом встретился председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Сивец.

Председатель БУТБ об обсуждении Конституции: в первую очередь коллектив волнуют вопросы семьи-1

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:
В первую очередь вопросы, которые интересуют коллектив, – это вопросы семьи. Насколько мы читали изменения, которые были предложены и вынесены на обсуждение, это вопросы, как раз таки касающиеся семьи и семейных ценностей.

Напомним, референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля.

Председатель БУТБ об обсуждении Конституции: в первую очередь коллектив волнуют вопросы семьи-4

Сергей Сивец: граждане глубоко погрузились в изменения и дополнения, которые выносятся на референдум. Подробнее здесь.

# Конституция # общество # Сергей Сивец # Александр Осмоловский # Фотофакт

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