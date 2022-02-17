Сергей Сивец: граждане глубоко погрузились в изменения и дополнения, которые выносятся на референдум

Новости Беларуси. Об изменениях в главный закон говорили в Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С трудовым коллективом встретился председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Сивец. Разговор получился разносторонним. Сенатор не только рассказал о предполагаемых новациях, но и выслушал все вопросы, в том числе личного характера.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Как показывают опыт и практика предыдущих встреч, белорусские граждане уже достаточно глубоко погрузились в изменения и дополнения, которые предлагаются на общереспубликанский референдум. И если ранее, собственно, больше стратегические вопросы волновали наших граждан в процессе подобного рода встреч, то сейчас уже дискуссия идет конкретно по той или иной конституционно-правовой норме и в аспекте дальнейшего проецирования этой нормы на законодательство, на подзаконные акты и на сферу правоприменения.

Напомним, референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля.